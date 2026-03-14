[속보]서울 중구 소공동 빌딩서 화재…10명 중경상

현재 소방 당국은 진화 작업을 벌이고 있다.

서울 중구 소공동의 7층짜리 빌딩 3층에서 14일 오후 6시 10분쯤 화재가 발생했다. 2명이 중상을 입어 병원으로 이송됐고 8명이 경상으로 현장 처치를 받은 것으로 파악됐다.중구는 이날 안전 문자를 통해 화재 사실을 알리며 “다량의 연기가 발생하고 있으니 연기 흡입에 유의하고 우회해달라”고 당부했다.현재 세종대로18길 시청교차로∼남대문로7길과 소공로 대한문∼남대문로7길∼소공빌딩 구간이 통제되고 있다.윤호중 행정안전부 장관은 이날 “소방청, 경찰청, 서울시, 중구 등 관계기관은 모든 가용인력과 장비를 총동원해 인명구조와 화재진압에 총력을 다하라”고 긴급 지시했다.신지호 기자 pss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지