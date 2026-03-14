“이란, 낚싯배 위장 ‘자폭 드론보트’로 유조선 공격”
이란이 호르무즈 해협에서 낚싯배로 위장한 ‘드론 보트’(소형 무인선)를 이용해 유조선들을 공격하고 있다는 분석이 나왔다. 폭발물을 실은 드론 보트를 대량 투입하는 ‘벌떼 작전’으로 세계 최대 원유 수송로를 위협하고 있다는 것이다.
13일(현지시간) 폭스뉴스에 따르면 드론 기술 기업 드라간플라이의 캐머런 첼 최고경영자(CEO)는 이란이 폭발물을 탑재한 원격 조종 무인 수상정을 활용하고 있다고 경고하며, 호르무즈 해협에서 ‘하이브리드 해상전’의 새로운 국면이 열리고 있다고 진단했다.
그는 이란이 암호화된 무선 통신을 활용해 무인 선박을 공격에 활용하고 있을 것으로 추정했다. 한 사람이 여러 대의 10척 규모의 배를 동시에 조종하거나 사전에 입력된 프로그램에 따라 무인 수상정이 군집 운용 방식으로 목표물에 접근해 폭발하는 것도 가능하다는 설명이다.
첼 CEO는 “이란인들은 배를 어선으로 위장할 수도 있고, 어떤 형태의 선박이 될 수도 있다”며 “(미군이) 전파 방해나 추적하는 게 가능하기는 하지만 이런 배가 50척이나 있다면 해안선을 따라서 폭발물을 가득 실은 20피트(약 6ｍ) 크기의 목조 어선을 찾아내기는 어려운 일”이라고 지적했다.
이 같은 분석은 이란이 실제로 무인 선박을 상선 공격에 활용하고 있다는 정황이 잇따라 드러나는 가운데 나왔다. 영국 해사무역기구(UKMTO)는 지난 1일 오만 인근 해역에서 마셜 제도 국적의 유조선이 이란 무인 수상정 공격을 받았다고 밝혔다. 지난 11일에는 페르시아만에서 유조선 2척이 원격 조종 선박의 공격을 받았다.
군사력이 열세인 이란은 세계 원유 수송량 20%가 통과하는 호르무즈 해협을 봉쇄해 세계 경제에 타격을 가함으로써 간접적으로 도널드 트럼프 미국 대통령을 압박하는 전략을 구사 중이다. 자폭 무인 선박뿐 아니라 기뢰, 드론, 지대함 미사일 등을 결합한 게릴라식 해상 공격도 가능하다는 관측이 나온다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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