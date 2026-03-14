제주 차귀도 어선 화재 2명 실종된 듯…4명은 병원 이송
제주 차귀도 해상에서 어선 화재가 발생한지 7시간이 지난 가운데 총 승선원 10명 중 한국인 선원 2명이 아직 실종 상태인 것으로 전해졌다. 나머지 8명은 구조됐고 이중 4명은 병원 이송됐다.
제주해양경찰청 등에 따르면 14일 오후 5시 현재 제주시 한경면 차귀도 남서쪽 약 90㎞ 해상에서 한림선적 어선 A호(29톤, 승선원 10명)에 대한 화재 진압이 진행 중이다.
어선 A호는 이날 오전 10시쯤 화재 발생 신고가 접수됐다.
승선원 출입항 시스템상 A호엔 한국인 4명, 인도네시아인 6명이 승선했다고 한다.
이 중 한국인 2명이 사고 당시 선내에 있다가 밖으로 나오지 못한 것으로 알려졌다.
인근 어선에 의해 구조된 선원 8명(한국인 2명, 인도네시아인 6명)중 연기를 흡입해 통증을 호소한 인도네시아인 4명은 헬기를 이용해 제주시 소재 병원으로 이송된 것으로 전해졌다.
해경은 주변 해역 수색과 함께 선박 불길이 잡히는 대로 선내 수색을 병행할 방침이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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