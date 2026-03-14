장동혁, 이정현 향해 “돌아와 위기의 국민의힘 지켜달라”
장동혁 국민의힘 대표가 직 사퇴를 선언하고 잠행에 들어간 이정현 공천관리위원장을 향해 “다시 공관위를 이끌어 혁신공천을 완성해 달라”며 복귀를 요청했다.
장 대표는 14일 페이스북을 통해 “이번 지방선거 승리를 위해선 위원장님의 역할이 반드시 필요하다”며 이같이 밝혔다.
그는 “위원장님을 뵙고 공관위원장직을 맡아 주실 것을 요청했던 날이 생각난다”며 “이번 지방선거가 중요한 만큼 참으로 간절한 마음이었다”고 회상했다.
이어 “위원장님의 몇 차례 고사에도 불구하고 거듭 말씀드렸던 것은 그만큼 절실했기 때문”이라며 “다시 뵀을 때 ‘지방선거 승리를 위해 할 수 있는 일이 있다면 무슨 일이라도 하겠다’고 말씀 주셨을 때는 다시 해볼 수 있다는 희망이 생겼다”고 적었다.
그러면서 “위기에 빠진 대한민국과 국민의힘을 함께 지켜내 달라”며 “위원장님의 고심 어린 결단을 기다리고 있겠다”고 덧붙였다.
전날 이 위원장은 입장문을 내고 “모든 책임을 지고 공관위원장직에서 물러난다”고 밝혔다. 그는 “여러 의견을 존중하는 과정에서 제가 생각했던 방향을 더 이상 추진하기 어렵다고 판단했다”고 설명했다.
이 위원장의 사퇴에는 두 차례에 걸친 오세훈 서울시장의 공천 신청 거부가 영향을 미친 것으로 알려졌다.
아울러 이 위원장은 대구와 부산 지역 공천 방식을 두고도 당 지도부와 충돌했던 것으로 전해졌다.
당내에선 공천 내홍이 오는 6·3 지방선거에 치명타가 될 수 있다는 우려가 확산하고 있다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사