[단독] 서학개미, 1월 해외투자 3배 폭증…국민연금은 60% 급감

이창용 한국은행 총재. 사진공동취재단

서울 시내 국민연금공단 모습. 뉴시스

다만 당국의 실제 대응은 개인보다 국민연금 쪽에 먼저 맞춰졌다. 국민연금 기금운용위원회는 올해 해외주식 투자 비중을 기존 38.9%에서 37.2%로 1.7%포인트 낮추기로 했다. 시장에서는 이 조치로 해외투자 확대 규모가 약 180억달러(약 27조원) 줄고, 그만큼 외환시장의 달러 수요 부담도 완화될 것으로 보고 있다.

그러나 1월 실제 자금 흐름을 보면 외환시장 부담을 키운 쪽은 국민연금보다 서학개미에 더 가까웠다. 국민연금이 속도 조절에 나선 사이 개인 투자자들의 해외주식 매수는 오히려 급증하면서 달러 수요의 무게중심이 기관에서 개인으로 이동하고 있다는 평가다.