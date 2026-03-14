李대통령 “‘이재명 조폭 연루설’ 보도 언론들 사과 없어”

李대통령 “‘이재명 조폭 연루설’ 보도 언론들 사과 없어”
이재명 대통령이 지난 20대 대선에서 자신의 ‘조폭 연루설’을 제기한 장영하 국민의힘 경기 성남 수정구 당협위원장의 징역형 집행유예가 확정된 것과 관련해 “무책임한 언론은 흉기보다 무섭다”고 비판했다.
이 대통령은 14일 엑스(X·옛 트위터)에 대법원이 지난 12일 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 기소된 장 위원장에 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정한 소식을 전한 이건태 더불어민주당 의원의 글을 공유했다.
그러면서 “아무 근거 없는 ‘이재명 조폭연루설’을 확인도 없이 무차별 확대 보도한 언론들이 이런 판결이 나는데도 사과는커녕 추후 정정보도 하나 없다”며 “추후 정정은 고사하고 사실 보도조차 없다”고 지적했다.
이 대통령은 “세상엔 저를 여전히 조폭 연루자로 아는 사람들이 많을 것”이라며 “그래서 사실확인 없이 보도하는 언론, 의도적으로 조작 왜곡 보도하는 언론, 근거 없는 허위 주장을 그대로 옮기는 무책임한 언론은 흉기보다 무서운 것”이라고 강조했다.
이어 “가짜뉴스 없는, 진실과 정의가 강물처럼 흐르는 맑은 세상을 희구한다”고 덧붙였다.
성남 폭력조직 ‘국제마피아파’의 일원인 박철민씨의 변호인이었던 장위원장은 20대 대선을 앞둔 2021년 10월 기자회견을 열고 ‘이 대통령이 성남시장으로 일할 때 사업 특혜 등 대가로 국제마피아파로부터 20억원을 받았다’고 주장해 공직선거법 위반 혐의를 받았다.
장 변호사는 ‘돈다발 사진’을 근거로 제시했지만, 이는 허위로 드러났다.
당초 검찰은 장 위원장이 박씨 말을 사실이라 믿고 제보한 것으로 보고 불기소 처분했지만, 이후 민주당이 이에 불복해 낸 재정신청을 법원이 받아들여 2023년 5월 장 위원장을 재판에 넘겼다.
1심은 장 위원장에게 허위사실을 공표한다는 인식이 없었다고 판단해 무죄를 선고했다.
하지만 2심은 유죄를 인정해 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했고, 대법원은 최근 원심 판결을 확정했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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