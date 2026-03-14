제주 차귀도 해상서 선박 화재… “구조 작업 중”
제주 차귀도 인근 해상에서 조업 중이던 어선에 불이 나 해경이 화재 진압과 승선원 구조에 나섰다.
제주해양경찰서에 따르면 14일 오전 10시쯤 제주 차귀도 남서쪽 약 90㎞ 해상에서 29t급 근해자망 어선 A호(한림선적, 승선원 10명)에서 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다.
사고 현장 인근 어선들이 선원 8명(내국인 2명, 외국인 6명)을 구조했으며, 나머지 2명은 선내에 남아 있는 것으로 추정된다. 해경은 화재 진압이 완료되는 대로 구조 세력을 투입해 수색에 나설 계획이다.
구조된 선원 가운데 인도네시아 국적 4명은 가슴 통증을 호소해 정오쯤 헬기로 병원으로 이송됐다. 나머지 4명은 경비함정에서 휴식을 취하고 있다. 아직 구조되지 못한 선원 2명은 모두 한국인이다.
해경은 헬기와 3000t급 경비함정, 고속단정 등을 급파해 소화포 등을 이용해 화재 진화 작업을 벌이고 있으며, 선체 80% 이상이 불에 타 내부 진입이 어려운 상황으로 전해졌다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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