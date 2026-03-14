“끝맺음 아쉽지만 영광”…류현진, 국가대표 은퇴 선언
21세기 한국 야구를 대표하는 ‘괴물 투수’ 류현진(한화 이글스)이 국가대표 은퇴를 선언했다.
류현진은 14일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 준준결승 도미니카공화국과 경기를 마치고 취재진과 만나 “(태극마크를 다는 건) 이제는 마지막인 것 같다”며 “끝맺음이 아쉽지만, 대표팀에 복귀해 후배들과 함께하게 돼 영광스러웠다”고 말했다.
한국은 이날 WBC 8강전에서 도미니카공화국의 강타선을 견디지 못하고 0대 10, 7회 콜드게임 패배로 대회를 마감했다. 선발 등판한 류현진은 1⅔이닝 3피안타 2볼넷 1탈삼진 3실점으로 고전했다.
2006년 도하 아시안게임부터 태극마크를 달고 뛴 류현진은 2010년 광저우 아시안게임 이후 메이저리그(MLB) 진출과 부상 등으로 오랜 기간 대표팀과 멀어져 있었다. 이후 2024시즌 KBO리그로 돌아와 이번 WBC에서 16년 만에 다시 태극마크를 달았다.
류현진은 이날 경기에 대해 “우리 야수들이 적응할 시간을 만들어줬어야 했는데, 그러지 못했다”고 거듭 아쉬움을 드러냈다. 이어 “젊은 선수들이 이렇게 큰 무대를 뛴 것도 소중한 경험”이라며 “오늘 경기를 시발점으로 생각하고 잘해줬으면 한다”고 당부했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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