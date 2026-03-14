[속보] 합참 “北, 동쪽 방향으로 미상 발사체 발사”
북한이 14일 동해상으로 미상 발사체를 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 합참은 북한 발사체의 제원과 사거리 등을 분석 중이다.
앞서 북한은 지난 1월 27일 동해상으로 탄도미사일을 발사한 바 있다. 북한 발사체가 탄도미사일로 확인되면 47일 만에 발사이며, 올해 들어 3번째다.
이날 북한의 도발은 한·미가 지난 9일부터 오는 19일까지 진행 중인 한·미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS) 연습에 대한 반발 성격으로 해석된다. 한·미는 한반도 유사시에 대비한 전구(戰區)급 연합훈련인 FS 연습을 진행하면서 이번에는 연습 기간 야외기동훈련(FTX)를 전년보다 절반 이하로 축소했으나 북한은 여전히 ‘북침 연습’이라며 반발했다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 북미 대화 의지를 드러낸 것에 대한 무력 시위로도 풀이된다. 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 백악관을 방문한 한국의 김민석 국무총리와 만나 ‘김정은 북한 국무위원장과 좋은 관계를 유지하고 있다. 김 위원장이 미국과, 나와의 대화를 원하는지 궁금하다’며 의견을 구한 것으로 전해졌다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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