전자발찌 착용 남성, 20대 여성 흉기 살해…양평서 검거
전자발찌를 착용 중이던 40대 남성이 경기 남양주시 길거리에서 20대 여성을 흉기로 살해한 뒤 도주했다가 경찰에 붙잡혔다.
14일 경찰에 따르면 이날 오전 9시쯤 경기 남양주시 오남읍 팔현리의 노상에서 “여성이 흉기에 찔렸다”는 신고가 접수됐다.
출동한 경찰과 구급대원은 현장에서 20대 여성 A씨를 심정지 상태로 발견해 병원으로 옮겼으나 결국 숨졌다.
피의자인 40대 남성 B씨는 차량을 이용해 A씨에게 접근한 뒤 흉기를 휘두르고 달아난 것으로 전해졌다.
경찰은 주변 CCTV 영상 등을 토대로 B씨의 이동 경로를 추적해 10시8분쯤 양평군에서 B씨를 검거했으며, 현재 남양주로 압송 중인 것으로 알려졌다.
A씨는 당시 보호조치를 받던 상태였으며, B씨는 전자발찌 착용 대상자인 것으로 파악됐다.
경찰 관계자는 “두 사람의 교제 관계와 B씨의 전자발찌 착용 사유와 구체적인 범행 경위에 대해 조사할 예정”이라고 밝혔다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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