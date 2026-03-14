‘32만전자·170만닉스 간다’ 이란 전쟁에도 목표가 줄상향
미국·이란 전쟁으로 중동의 지정학적 리스크가 커지고 있지만 증권사들은 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 목표주가를 잇따라 높이고 있다.
14일 한국거래소에 따르면 전일 삼성전자는 4400원(2.34%) 내린 18만3500원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스는 2만원(2.15%) 하락한 91만원에 마감했다. 각각 2거래일 연속 하락세다.
그러나 반도체 ‘투톱’을 바라보는 증권가의 기대감은 여전하다. 메모리 호황이 당분간 지속될 것으로 예상하기 때문이다.
KB증권은 최근 삼성전자 목표주가를 기존 24만원에서 32만원으로 높여 잡았다. 올해 D램과 낸드플래시 수요는 빠르게 증가하는 반면, 공급 확대는 내년까지 제한적일 것이라는 전망이다. 이를 반영해 삼성전자의 올해 1분기 영업이익은 전년 대비 6배 증가한 40조원으로, 2분기 영업이익은 전년 대비 11배 증가한 51조원으로 추정했다.
KB증권은 SK하이닉스에 대해서도 인공지능(AI) 메모리 반도체 수요 급증의 최대 수혜 기업이라며 목표주가를 140만원에서 170만원으로 올렸다. SK하이닉스 역시 2분기에 영업이익 어닝 서프라이즈가 예상된다는 분석이다. 최근 글로벌 서버 고객들이 가격과 무관하게 메모리 물량 확보에 집중하고 있다는 점도 긍정적으로 평가했다.
하나증권은 삼성전자에 대한 목표가를 25만원에서 30만원으로 올렸다. D램 중심의 가격 상승과 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력도 입증으로 저평가 요인이 제거됐다는 평가다. 하나증권은 삼성전자의 올해 잉여현금흐름(FCF)을 고려하면 주주환원에 활용할 수 있는 재원은 92조5000억원으로 전년 대비 389% 증가할 것이라고 전망했다.
아울러 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스도 HBM과 범용 메모리 반도체 가격 상승에 따라 실적이 급증할 것이라며 최근 삼성전자와 하이닉스 목표주가를 각각 26만원, 135만원으로 높였다. 골드만삭스는 범용 D램과 낸드 가격 전망치를 상향 조정하면서 실적 추정치를 높였다고 밝혔다. 또 올해 2분기 메모리 공급 물량 협상이 몇 달 전 예상보다 높은 가격 수준에서 시작됐다고 설명했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사