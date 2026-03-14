[속보] 남양주 여성 살해 전자발찌 피의자 양평서 검거
경기도 남양주시에서 30대 여성을 흉기로 살해한 뒤 도주한 혐의를 받는 40대 남성 A씨가 14일 경찰에 붙잡혔다.
전자발찌 착용 대상자인 A씨는 범행 후 도주하던 중 경기도 양평군에서 검거됐다.
경찰은 주변 CCTV 영상 등을 토대로 A씨 이동 경로를 추적, 오전 10시8분쯤 양평군에서 A씨를 붙잡았다.
경찰은 이날 오전 9시쯤 ‘남양주시 오남읍 도로상에서 B씨가 남성에게 흉기에 찔렸다’는 신고를 접수했다.
현장에 출동한 경찰과 구급대원은 심정지 상태의 B씨를 발견해 병원으로 이송했으나 B씨는 의식을 회복하지 못했다.
A씨는 차량을 이용해 B씨에게 접근한 후 흉기를 휘두르고 도주한 것으로 조사됐다.
B씨는 보호 조치를 받던 상태였던 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “두 사람의 교제 관계와 A씨의 전자발찌 착용 사유와 구체적인 범행 경위에 대해 조사할 예정”이라고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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