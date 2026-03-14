시사 전체기사 [속보] 이란, 美의 하르그섬 공격에 역내 석유시설 반격 경고<로이터> 입력:2026-03-14 10:59 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 [속보] 이란, 美의 하르그섬 공격에 역내 석유시설 반격 경고<로이터>박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 1 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 친명 “공소 취소 거래설, 김어준도 책임”… 김 “고발엔 무고로 대응” 2 보이콧·신경전·사퇴… 국힘, 지선 앞 대혼란 3 은거북선·호랑이도자기 살펴본 金여사…“전통문화, 일상 소비까지” 4 李 ‘국립의전원법’ 통과에 박주민 칭찬…“의료개혁 성과 감사” 5 김정은, 딸 주애와 권총 사격…“진짜 훌륭한 권총” 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 쿠팡맨·배민라이더, AI 전환에 취약…“대규모 실업 가능성” 2 두쫀쿠 가고 버터떡 왔나…빨라진 유행에 피로감도 3 석유 최고가격제 첫날 평균 1800원대로… 체감까진 시간 걸려 4 현대차 아산공장 노조, 출입절차에 반발하며 사무실 점거·기물 파손 5 로저스 쿠팡 대표, 새벽배송 체험 앞두고 물류현장 방문…직접 배송도 해당분야별 기사 더보기 1 생후 60일 딸 두고 떠난 41세 가장…5명 살리고 하늘로[아살세] 2 세신사가 몰카범… 4년간 男손님 1000명 ‘찰칵찰칵’ 3 대통령 경고에도 “검찰 간판만 바꿔” 반기 든 與 강경파, 왜? 4 딸 향한 킥보드 막다 중태 빠진 엄마…가해 중학생·업체 송치 5 수원 화성도 있는데… 팔달산 곳곳 돌아다니며 불 질러 해당분야별 기사 더보기 1 빛의 속도로 느는 50경 빚더미 지구촌 2 “미국 뼈저리게 후회할 때까지 전쟁” 이란 실세의 경고 3 이란전 6일간 16.7조원 증발… 美, 예상 밖 ‘쩐의 전쟁’에 당혹 4 金 총리 “트럼프, ‘김정은이 북·미 대화 원하냐’고 물었다” 5 첫 성명 대신 읽힌 모즈타바… 사망설·부상 의혹 진화 안돼 해당분야별 기사 더보기 1 작품 촬영지 순례하는 ‘스크린 투어리즘’ 각광 2 ‘호퍼스’ 흥행에는 한국계 제작진 손길 있었다 3 [버디 or 보기] KLPGA 개막전 대신 대만행 택한 선수들 ‘유감’ 4 [버디or보기] KLPGA투어의 소는 누가 키우나…아프다던 방신실 타이완 대회 출전 ‘유감’ 5 ‘한·일 합작’ 콘텐츠 열풍… “제작 리스크 줄이고 시장 확장” 해당분야별 기사 더보기 1 “굴뚝은 나의 이정표”…전국 목욕탕 찾아다닌 8년의 기록[여행토크] 2 “갤럭시 쓰는 남친 싫어, 만져본 적도 없어”…프리지아 발언 논란 3 천만영화 ‘왕과 사는 남자’가 표절?…“사실무근, 단호히 대응” 4 4·3 이후 일본 건너간 해녀, 남·북·일 택한 세 딸의 이야기 5 [오늘 뭐 먹지] 딸깍! 껍데기가 열릴 때 내 입도 열렸다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 대통령 경고에도 “검찰 간판만 바꿔” 반기 든 與 강경파, 왜? 석유 최고가격제 첫날 평균 1800원대로… 체감까진 시간 걸려 친명 “공소취소 거래설, 김어준도 책임”… 김 “고발엔 무고로 대응” 딸 향한 킥보드 막다 중태 빠진 엄마…가해 중학생·업체 송치 생후 60일 딸 두고 떠난 41세 가장…5명 살리고 하늘로[아살세] 모즈타바 ‘초강경’ 메시지… 다우 700P 넘게 급락 마감 수원 화성도 있는데… 팔달산 곳곳 돌아다니며 불 질러 ‘성폭행 혐의’ 대학 부교수 남경주…홍익대 “인사 조치 중” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요