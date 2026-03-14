유은혜 “어머니의 마음으로 경기교육 챙기겠다”
경기도교육감 역사상 최초 여성 교육감을 꿈꾸는 유은혜 경기도교육감 예비후보가 “어머니의 마음으로 꼼꼼하고 세심하게 경기교육을 챙기겠다”며 광폭행보를 벌이고 있다.
전날은 경기남부 최대 도시 용인시 처인구 모현면 고등학교 설립 문제 해결을 위한 간담회에 참석해 지역 주민과 학부모들의 목소리를 듣고 현실적인 학교 신설 방안을 제시한데 이어 13일에는 경기북부 최대도시 의정부에서 활동하고 있는 25개 마을교육 단체들로 구성된 ‘의정부 마을교육공동체 네트워크’로부터 ‘교실을 넘어 마을까지, 지역과 함께 설계하는 교육’ 정책 제안을 받았다.
먼저 용인에서 열린 간담회에서 주민들과 학부모들은 “모현에는 고등학생은 있지만 정작 고등학교는 없다”면서 “지역에 있는 유일한 고교는 자율형 사립고인 용인한국외국어대학교부설고로 일반계 배정이 가능한 공립고교 역할을 하지 못한다”고 호소했다.
특히 지난해부터 전면 시행된 고교학점제와 관련해 “학교가 없는 모현읍 학생들은 선택 과목 이수를 위해 또다시 먼 거리를 이동해야 하는 이중 차별을 겪고 있다”며 학습권 보장을 위한 학교 설립을 건의했다.
이에 유 예비후보는 깊은 공감을 표하며 “가장 현실적이고 빠른 길을 찾겠다. 도교육청 소유 부지를 활용해 총사업비 300억원 미만의 자체 심사 모델을 추진해 개교 시기를 앞당길 수 있다”고 제시했다.
이어 “행정 절차와 재정 여건을 종합 검토해 2028년 개교를 목표로 추진 방안을 마련하고 개교 전까지는 전용 통학 버스 운영 등 통학권 보장을 위한 즉각적인 대책도 병행할 것”이라면서 “지역 교육 불평등은 아이들의 미래를 가로막는 장벽과 같다. 현장의 목소리를 반영해 반드시 학교 설립의 길을 만들겠다”고 강조했다.
현행 제도상 총사업비가 300억원 미만인 경우 교육부 심사 없이 교육청 자체 투자심사만으로 학교 설립이 가능하다.
이날 의정부 마을교육공동체 네트워크는 정책 제안을 통해 행정 중심의 지원을 넘어 지역사회가 학교의 든든한 파트너가 되는 ‘의정부형 교육 협치’를 제안했다.
유은혜 예비후보는 “학생들이 학교 안팎에서 균형 있게 성장하려면 마을과 학교가 함께 교육을 설계해야 한다”며 “‘한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다’는 말을 실제로 실천하고 있는 의정부 마을교육공동체 네트워크의 이번 정책 제안을 적극 실현할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
그러면서 그는 “마을 내 학생, 교직원, 학부모, 마을 주민 등이 함께 학생의 교육활동 지원을 위해 자발적으로 참여하는 마을교육공동체는 학생 성장과 지역 활성화를 동시에 실현하는 핵심 전략”이라며 “경기도교육감 예비후보로서 학교와 마을을 연결하는 정책을 확대하고, 학생들이 지역 안에서 자신의 미래를 설계할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.
강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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