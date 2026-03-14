유은혜 “어머니의 마음으로 경기교육 챙기겠다”

주민들과 학부모들은 “모현에는 고등학생은 있지만 정작 고등학교는 없다”면서 “지역에 있는 유일한 고교는 자율형 사립고인 용인한국외국어대학교부설고로 일반계 배정이 가능한 공립고교 역할을 하지 못한다”고 호소했다.

도교육청 소유 부지를 활용해 총사업비 300억원 미만의 자체 심사 모델을 추진해 개교 시기를 앞당길 수 있다”고 제시했다.

현행 제도상 총사업비가 300억원 미만인 경우 교육부 심사 없이 교육청 자체 투자심사만으로 학교 설립이 가능하다.

그러면서 그는 “마을 내 학생, 교직원, 학부모, 마을 주민 등이 함께 학생의 교육활동 지원을 위해 자발적으로 참여하는 마을교육공동체는 학생 성장과 지역 활성화를 동시에 실현하는 핵심 전략”이라며 “경기도교육감 예비후보로서 학교와 마을을 연결하는 정책을 확대하고, 학생들이 지역 안에서 자신의 미래를 설계할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.