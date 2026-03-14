경기도경제과학진흥원, 공공기관 정보보안 관리 ‘1위’
경기도경제과학진흥원이 올해 ‘경기도 공공기관 정보보안 관리실태 평가’에서 1위를 차지하며, 최우수기관으로 우뚝섰다.
이로써 도내 26개 공공기관 중 2024년과 지난해 평가에서 각각 2위를 기록한 데 이어 올해 마침내 1위에 올라서, 3년 연속 최상위권을 유지하는 성과를 이룬 셈이다.
이번 평가는 경기도 산하 26개 공공기관을 대상으로 사이버 위협 대응 역량과 정보보안 관리 수준을 점검하기 위해 진행됐다.
최근 공공기관을 대상으로 한 사이버 공격과 개인정보 유출 위험이 증가하는 상황에서 보안 관리 체계를 점검하고 취약 요소를 개선할 필요성이 커졌다는 판단에서다.
이에 따라 평가는 정보보안 정책, 정보자산 보안관리, 인원보안, 사이버 위기관리, 전자정보 보안, 정보시스템 보안, 개인정보보호 등 7개 분야 62개 항목을 기준으로 진행됐다.
경과원은 모든 평가 항목에서 고르게 높은 점수를 받아 102.52점을 기록하며 전체 기관 중 1위를 달성했다고 설명했다.
경과원은 지난해 도내 공공기관 가운데 처음으로 27개 전 업무시스템을 클라우드 환경으로 전환하며 보안 관리 체계를 대폭 개선했다.
기존 내부 전산실 서버 중심 운영 방식에서 클라우드 기반 환경으로 전환하면서 시스템 처리 속도와 안정성을 높였고 장애 발생 시 대응 시간도 크게 줄였다.
또 전 직원을 대상으로 매년 사이버보안 교육을 실시해 조직 전반의 보안 인식을 높이는 등 정보보안 관리 역량을 지속적으로 강화해 왔다.
경과원은 지난해 경기도 공공기관 우수정책 평가에서도 최우수상과 장려상을 동시에 수상하는 등 다양한 대내외 평가에서 우수한 성과를 이어가고 있다.
김현곤 경과원장은 “정보보안은 공공기관의 기본이자 도민과의 신뢰를 이어주는 핵심 요소”라며 “앞으로도 더욱 철저한 보안 관리 체계를 구축해 도민이 안심하고 이용할 수 있는 공공서비스 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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