[속보] 고유가에다 GDP 급락, 미증시 일제 하락…나스닥 0.93%↓
[속보] 고유가+GDP 급락, 미증시 일제 하락…나스닥 0.93%↓
뉴욕증시의 3대 주가지수가 하락세를 이어갔다.
13일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 119.38포인트(0.26%) 내린 4만6558.47에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 40.43포인트(0.61%) 밀린 6632.19, 나스닥종합지수는 206.62포인트(0.93%) 떨어진 2만2105.36에 장을 마쳤다.
다우지수와 S&P500는 올해 최저치를 경신했다.
주간 기준 다우지수의 하락률은 2.0%다. S&P500과 나스닥 지수도 이번주 각각 1.6%, 1.3% 떨어지는 등 3대 주요 지수 모두 3주 연속 하락세를 기록했다.
이란 전쟁이 2주 가까이 이어지면서 시장은 에너지 요충지인 호르무즈 해협을 비롯해 전장 상황에 주목하고 있다.
뉴욕증시는 이날 오전 상승 출발했지만, 미국이 이란에 대한 공격을 대폭 확대했다는 소식이 전해지면서 상승분을 반납하고 하락세로 돌아섰다.
유가 상승세는 이날도 계속됐다.
국제 유가 기준인 브렌트유의 5월 인도분 선물 종가는 이날 영국 런던 ICE 선물거래소에서 배럴당 103.14달러를 기록했다.
4월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 전장보다 3.1% 상승한 배럴당 98.71달러에 거래를 마쳤다.
이날 발표된 미 경제지표도 전망치를 밑돌았다.
미 상무부에 따르면 작년 미 4분기 국내총생산(GDP) 잠정치는 전분기 대비 연율 환산으로 0.7% 증가하는 데 그쳤다. 전망치(1.4%)에 비해 낮다. 3분기 성장률(4.4%)와 비교해도 큰 폭으로 꺾였다.
지난 1월 개인소비지출(PCE) 가격 지수는 전년 동월 대비 2.8% 상승, 전문가 전망치(2.9%)를 밑돌았다. 전월 대비로는 0.3% 올라 전문가 예상에 부합했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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