[속보] 고유가에다 GDP 급락, 미증시 일제 하락…나스닥 0.93%↓

13일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 119.38포인트(0.26%) 내린 4만6558.47에 거래를 마감했다.

유가 상승세는 이날도 계속됐다.