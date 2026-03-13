미 국방 “이란 새 최고지도자, 부상 당해…외모 훼손된듯”
트럼프 “내주 이란 강력하게 때릴 것”
피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 13일(현지시간) 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 부상을 당했으며 그로 인해 외모가 훼손됐을 가능성이 크다고 밝혔다.
헤그세스 장관은 이날 오전 워싱턴 DC 인근 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 함께 브리핑을 열고 “우리는 새로 등장한 이른바 최고지도자, 그렇게 ‘최고’라고도 할 수 없는 인물이 부상을 입었고 외모 역시 훼손된 상태일 가능성이 큰 것을 알고 있다”고 말했다.
미국 정부 고위 당국자가 모즈타바 하메네이의 부상을 공개 석상에서 사실로 확인한 것은 이번이 처음이다.
모즈타바 하메네이는 지난달 28일 미국과 이스라엘의 공격으로 부친인 아야톨라 알리 하메네이가 사망하자 최고지도자의 자리를 이어받았다. 그는 전날 그간 침묵을 깨고 처음으로 성명을 발표했으나 얼굴은 비추지 않았다.
헤그세스 장관은 “그는 어제 성명을 발표했는데, 약한 내용이었으며 음성도 없었고 영상도 없었다”며 “그것은 서면 성명이었다”고 지적했다.
그는 “이란에는 카메라도 많고 음성녹음 장비도 많다”며 “그렇다면 왜 서면 성명인가. 왜 그의 아버지가 죽었는지 아는가”라고 물은 뒤 “그는 겁에 질려있고, 부상을 당했으며, 도망 중이고, 정당성도 없다”고 주장했다.
한편 도널드 트럼프 대통령은 이날 방영된 폭스뉴스 인터뷰에서 “내주에 이란을 아주 강력하게 때릴 것”이라고 말했다. 또 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대한 호위 지원과 관련해서는 “필요하다면 그렇게 할 것”이라면서도 “상황이 아주 잘 풀리기를 바라고 어떻게 될지 지켜봐야 한다”고 답했다.
