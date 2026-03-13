2년 연속 공동 다승왕 이예원, 리쥬란 챔피언십 2R 공동 선두

문정민·김가희와 함께 8언더파 144타 기록

작년 상금왕 홍정민 등 11명 1타차 공동 4위

이예원. KLPGA

이어 그는 “컨디션 관리만 집중하면 될 것 같다”면서 “몸이 무거워지면 샷도 공략도 잘 안되기 때문에 최대한 컨디션을 유지할 수 있도록 노력하겠다”고 우승 전략을 밝혔다.

추천 선수로 나선 아마추어 국가대표 박서진(서문여고)도 4타를 줄여 공동 4위 그룹에 합류했다.