딸 향한 킥보드 막다 중태 빠진 엄마…가해 중학생·업체 송치
딸을 향해 달려오던 전동킥보드를 막다 중태에 빠진 30대 여성 사고와 관련해 무면허로 킥보드를 운전한 중학생과 대여업체 관계자가 검찰에 넘겨졌다.
인천 연수경찰서는 교통사고처리특례법상 치상과 도로교통법상 무면허 운전 혐의로 중학생 A양을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 13일 밝혔다. 경찰은 또 무면허 운전을 방조한 혐의로 전동킥보드 대여 업체와 해당 업체 임원 B씨도 불구속 상태로 검찰에 넘겼다.
경찰은 당시 A양 뒤에 함께 탑승했던 중학생에 대해서도 무면허 운전 방조 여부를 조사했으나 혐의를 적용하기 어렵다고 판단했다.
A양은 지난해 10월 18일 오후 4시37분쯤 인천 연수구 송도동 한 인도에서 면허 없이 전동킥보드를 운전하다 30대 여성 C씨를 치어 크게 다치게 한 혐의를 받고 있다.
경찰 조사에 따르면 C씨는 사고 당시 편의점에서 어린 딸의 솜사탕을 사서 나온 뒤 인도를 지나던 중이었다. 그는 속도를 줄이지 않고 딸을 향해 달려오는 전동킥보드를 보고 몸으로 막아서다 뒤로 넘어지며 크게 다친 것으로 전해졌다.
이 사고로 C씨는 중태에 빠져 장기간 병원 치료를 받았으며, 현재도 심각한 후유증을 겪고 있는 상태다. C씨의 남편은 “현재까지 피해 회복은 전혀 이뤄지지 않았다”며 “아내는 여전히 뇌 손상과 인지 장애 등 후유증에 시달리고 있다”고 말했다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
