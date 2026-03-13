태국, K-골프에 이어 K-푸드에 반하다…리쥬란 챔피언십 K-푸드 파빌리온 성황

KLPGA투어 한국의 맛 알리는 푸드코트 조성

삼겹살, 떡볶이 등 대표 한식에서 K-스낵까지

골프와 한식 결합된 ‘복합 문화 공간’으로 인기

지난 12일 태국 촌부리 아마타스프링CC에서 열린 KLPGA투어 리쥬란챔피언십 대회장 갤러리 플라자에 마련된 K-푸드 파빌리온에 부스를 마련한 한식당 남대문의 이경진 대표(가운데)가 협업사인 (주)로컬오누이 편호준(왼쪽), (주)오에이엠 장형지 대표와 포즈를 취하고 있다. 정대균기자

K-콘텐츠를 통해 익숙한 분식 메뉴도 인기다. 하우스쿡은 현장에서 직접 끓인 ‘라면’과 매콤달콤한 ‘떡볶이’를 통해 한국 길거리 음식의 매력을 전파한다.

지두방은 엄선된 한국의 과자 및 음료를, 젤리비는 건강과 맛을 모두 잡은 곤약젤리와 바삭한 부각 스낵을 선보여 관람객들에게 즐거운 간식 타임을 선사하고 있다.