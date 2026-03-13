태국, K-골프에 이어 K-푸드에 반하다…리쥬란 챔피언십 K-푸드 파빌리온 성황
KLPGA투어 한국의 맛 알리는 푸드코트 조성
삼겹살, 떡볶이 등 대표 한식에서 K-스낵까지
골프와 한식 결합된 ‘복합 문화 공간’으로 인기
태국 촌부리 아마타 스프링CC에서 12일 개막한 2026시즌 KLPGA투어 개막전 리쥬란 챔피언십(총상금 12억 원)에 현지인들의 발길을 사로 잡는 명소가 등장했다. 한식 등 한국의 맛을 오감으로 체험할 수 있는 공간인 ‘K-푸드 파빌리온’이다.
이번 대회 기간 중 경기장 내 ‘갤러리 플라자’에 조성된 K-푸드 파빌리온은 한국 골프의 역동적인 에너지와 전 세계적으로 사랑받는 K-푸드를 결합해, 현지 관람객들에게 특별한 관전 경험을 제공하기 위해 기획되었다.
파빌리온에는 한식당 남대문, D.BBQ, 하우스쿡, 지두방, 젤리비 등 한국 정통 맛집부터 트렌디한 스낵 브랜드까지 총 5개의 대표 업체가 참여했다.
먼저 남대문 한식당은 시원하고 달콤한 빙수와 상큼한 유자에이드, 쌀과자, 두쫀꾸 열풍에 착안해 만든 멜론앙금의 디저트 떡을 선보이고 있다.
D.BBQ는 한국인의 소울푸드인 김치볶음밥과 고소한 삼겹구이를 준비해 한국식 바비큐의 진수를 현지인들에게 내놓고 있다.
K-콘텐츠를 통해 익숙한 분식 메뉴도 인기다. 하우스쿡은 현장에서 직접 끓인 ‘라면’과 매콤달콤한 ‘떡볶이’를 통해 한국 길거리 음식의 매력을 전파한다.
지두방은 엄선된 한국의 과자 및 음료를, 젤리비는 건강과 맛을 모두 잡은 곤약젤리와 바삭한 부각 스낵을 선보여 관람객들에게 즐거운 간식 타임을 선사하고 있다.
방콕 똥로 구역에서 20년째 한식 전문 식당 남대문을 운영중인 이경진 대표는 “태국에 한국 교민이 3만명, 일본 교민은 10만명 이상이어서 한식보다는 일식이 더 인기가 있었다”며 “하지만 지금은 넷플릭스 등을 통해 K-푸드가 알려지면서 역전이 된 상태다”고 소개했다.
이 대표는 이어 “현재 태국에는 300개 이상의 한식당이 성업중이다. 특이한 것은 교민에 국한되었던 한식당 운영이 현지인들로 점차 확대되는 추세”라며 “국내 농수산 및 과수 농가, 유통업체 등과 콜라보를 통해 다양한 먹거리를 개발해 세계인들의 입맛을 홀리고 있다”고 했다.
남대문은 전남 나주의 멜론 재배 농가가 운영중인 (주)로컬오누이, 전북특별자치도 익산시 소재 기능성 음료회사 (주)오에이엠과 협업을 하고 있다.
K-푸드 파빌리온에서 만난 로컬오누이 편호준 대표는 “부모님이 재배한 멜론을 가공 식품으로 만들고 있다. 두쫀꾸 열풍에 착안해 멜론 앙금의 디저트 떡을 생산하고 있다. 앙금 소재를 딸기와 복숭아 등 제철 과일로 확대해 나갈 계획이다”고 했다.
대회 운영사인 쿼드스포츠의 한 관계자는 “태국 내 한국 골프에 대한 높은 관심만큼이나 K-푸드에 대한 현지 갤러리들의 반응이 매우 뜨겁다”며 “이번 K-푸드 파빌리온 운영을 통해 KLPGA 대회가 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 한국의 라이프스타일을 전파하는 글로벌 문화 교류의 장이 되길 기대한다”고 밝혔다.
한편 KLPGA 리쥬란 챔피언십은 태국 현지 갤러리들을 위한 다양한 이벤트와 체험존을 운영하며 골프 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사하고 있다.
촌부리(태국)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
