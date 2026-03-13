현대차 아산공장 노조, 출입절차에 반발하며 사무실 점거·기물 파손
현대차 아산공장에서 노조 간부들이 사무실을 점거하고 기물을 파손하는 일이 벌어졌다. 회사의 출입 절차가 탄압이라며 반발을 표한 것이다.
13일 업계에 따르면 현대차 아산공장은 지난 10일 공장장 명의로 ‘아산공장 직원 여러분께’라는 공고문을 내고 이 같은 사실을 알리며 노조의 폭력 행위에 대해 엄정 조치하겠다고 밝혔다.
공고문에 따르면 노조 간부 7명은 지난 5일 지원실장실을 무단 점거하고 고성과 폭언을 퍼부으며 컴퓨터를 비롯한 사무집기와 화분 등을 파손했다.
아산공장은 노사 논의를 거쳐 직원들이 정규 근무 시간에 임의로 외출할 때 정문에서 소속과 성명을 적도록 관리해 왔다. 하지만 지난달 27일 일부 직원이 이 같은 신원 확인 절차를 거부하고 출입 절차에 따른 통제가 ‘표적 탄압’이라며 반발한 것으로 전해졌다.
이로 인해 불거진 갈등은 약 일주일 뒤 사무실 점거와 파손 사태로 이어졌다.
현대차 아산공장 관계자는 “이번 일이 일어난 것을 매우 유감스럽게 생각하며 사규와 법적 절차에 따라 조치할 것”이라며 “노사가 논의해 시행 중인 출입 절차를 원칙에 따라 지속 적용해 나갈 것”이라고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사