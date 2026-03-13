유가 급등에 환율 야간 거래 장중 1500원 또 넘어
달러 대비 원화 환율이 중동 정세 불안과 국제유가 급등으로 1490원대로 주간거래를 마쳤다. 야간거래에선 장중 1500원을 넘었다. 지난 4일(장중 최고 1505.8원) 이후 7거래일 만이다.
이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 12.5원 오른 1493.7원으로 집계됐다. 1490.6원으로 출발해 1490원 안팎에서 등락하다가 마감 직전 상승 폭을 키웠다.
이후 야간 거래에서 추가로 올라 오후 5시17분쯤 1500.1원을 기록했다. 야간 거래는 거래량이 많지 않아 변동폭이 큰 편이다.
달러 대비 원화 환율 상승세는 호르무즈 해협을 둘러싼 중동 지정학적 긴장이 고조되며 국제유가가 다시 오르는 상황이 반영된 것으로 풀이된다.
위험 회피 심리로 달러는 강세를 이어가고 있다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 이날 오후 100대로 올라섰다. 달러인덱스가 100선을 웃돈 것은 지난해 11월 이후 약 4개월 만이다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
