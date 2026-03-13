‘법왜곡죄 1호’ 조희대 고발사건, 서울청 광수단에 재배당
경찰의 법왜곡죄 ‘1호 수사’ 대상인 조희대 대법원장 고발 사건이 서울경찰청 광역수사단으로 이관됐다.
경기 용인서부경찰서는 전날 배당받은 해당 사건을 이날 서울경찰청 광역수사단에 인계했다.
앞서 이병철 변호사는 지난 2일 국민신문고를 통해 조 대법원장과 박영재 대법관(전 법원행정처장)을 법왜곡죄로 처벌해 달라는 취지의 고발장을 제출했다. 이 변호사는 법왜곡죄 시행 첫날인 전날에도 같은 내용의 고발장을 경찰에 제출했다.
법왜곡죄(형법 123조의2)는 판사나 검사, 수사관 등이 남에게 이익을 주거나 해를 끼칠 목적으로 법을 왜곡해 적용하면 처벌하도록 한 규정이다. 더불어민주당 등 여권이 추진한 ‘사법개혁 3법’ 중 하나로 전날 공포돼 시행됐다.
경찰은 당초 고발인인 이 변호사의 주소지 관할에 따라 사건을 용인서부경찰서에 배당했지만, 사안의 중대성과 고위공직자 범죄라는 점을 고려해 서울경찰청 광역수사단으로 재배당한 것으로 전해졌다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사