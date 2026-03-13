홍익표 “공소취소 거래설 매우 부적절한 가짜뉴스…방미심위 조사”
민주당엔 “여당답게 일처리 해야” 작심발언
홍익표 청와대 정무수석은 13일 이른바 ‘공소취소 거래설’ 논란과 관련해 “정부에 대한 국민 신뢰를 떨어뜨릴 수 있는 매우 부적절한 가짜뉴스”라며 “방송미디어통신심의위원회(방미심위)에서 조사가 있지 않을까 싶다”고 밝혔다.
홍 수석은 이날 KBS 1TV ‘사사건건’에 출연해 “(해당 의혹이 방송된) ‘김어준의 뉴스공장’의 경우 언론사로 등록된 상태이기에 적절한 조사 등이 이뤄지지 않을까 생각한다”며 이같이 말했다.
앞서 MBC 기자 출신의 장인수 씨는 지난 10일 김씨 유튜브에 출연해 ‘이재명 대통령의 최측근이라고 볼 수밖에 없는 정부 고위 관계자가 검찰 측에 공소 취소를 요청했다’는 취지의 주장을 내놨다. 그는 ‘이 메시지를 받은 검찰은 이재명 정부가 거래하고 싶어 한다고 생각할 것’이라고도 말했다. 이후 여권과 지지자들 사이에선 논란의 파장이 커지고 있는 상태다. 홍 수석 발언은 장씨에 대한 여권 내부 고발 등 조치와 별개로, 장씨에게 발언할 공간을 제공한 김씨 유튜브를 대상으로도 제재 조치가 이뤄질 수 있다는 의미다.
홍 수석은 의혹 관련 청와대 입장에 대해 “대응할 일고의 가치도 없는 주장”이라며 “더불어민주당에서 알아서 대응하라고 얘기했고, (이에 따라) 정청래 대표가 사실관계 조사 뒤 강력한 입장을 표명한 것으로 안다”고 언급했다.
홍 수석은 검찰개혁 정부안 관련 민주당 내 강경파를 중심으로 재수정 요구가 제기되는 데 대해선 “민주당이 이제 여당이 됐으니, 여당답게 일 처리를 했으면 좋겠다. 이 점이 조금 아쉽다”고 지적했다. 이어 “정부를 상대로 싸움을 하고 이를 외부로 공개하는 것은 야당의 방식”이라며 “여당은 국정운영의 한 축이다. 여당에 필요한 것은 어떻게 이 사안을 잘 조율해 국민 신뢰를 높이고 국가 미래를 책임지느냐 하는 고민”이라고 강조했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사