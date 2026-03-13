홍익표 “공소취소 거래설 매우 부적절한 가짜뉴스…방미심위 조사”

민주당엔 “여당답게 일처리 해야” 작심발언

홍익표 정무수석(왼쪽)과 위성락 국가안보실장이 1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 대화하고 있다. 연합뉴스

홍익표 청와대 정무수석은 13일 이른바 ‘공소취소 거래설’ 논란과 관련해 “정부에 대한 국민 신뢰를 떨어뜨릴 수 있는 매우 부적절한 가짜뉴스”라며 “방송미디어통신심의위원회(방미심위)에서 조사가 있지 않을까 싶다”고 밝혔다.