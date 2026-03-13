제주항공 여객기 참사 유가족들 “대통령 엄중 문책 지시 환영”
희생자 예우 방안 마련 등 촉구
유해, 참사 1년 넘어 발견·수습
이재명 대통령이 최근 12·29 제주항공 여객기 참사 희생자 유해가 뒤늦게 발견된 데 대해 책임자 규명과 엄중 문책을 지시한 가운데 참사 유가족협의회가 이 대통령 지시에 환영의 뜻을 밝혔다.
12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회는 13일 보도자료를 통해 “이 대통령께서 이번 사태를 매우 엄중하게 인식하고, 참사 초기 유해 수습이 미흡했던 경위와 1년 넘게 방치된 과정에 대한 철저한 조사, 책임 있는 관계자들을 엄중히 문책하라고 주문하신 점에 대해 깊은 신뢰를 보낸다”고 밝혔다.
이어 “대통령께서 직접 나서서 책임자 처벌과 철저한 유해 수습을 약속하신 만큼 이번 추가 조사가 단순한 형식적 절차에 그치지 않고 진실을 밝히는 전환점이 되기를 강력히 촉구한다”고 강조했다.
그러면서 유가족협의회는 참사 수습 실패와 유해 방치에 대한 책임, 항공철도사고조사위원회(항철위)에 대한 조사, 참사 초기 둔덕 규정 위반 부정에 대한 진상규명, 항철위 전면 쇄신 공표, 구체적인 유해 수습 및 희생자 예우 방안 마련 등을 요구했다.
앞서 지난달부터 이날까지 진행된 여객기 참사 잔해물 조사 과정에서 희생자 유해로 추정되는 물체 64점이 발견됐다. 이중 9점은 국립과학수사연구원 DNA 감식 결과 희생자 유해로 최종 확인됐다. 이 대통령은 전날 뒤늦은 유해 수습에 대해 “이번 사태에 책임 있는 관계자들을 엄중히 문책하라”고 지시했다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
