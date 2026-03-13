은거북선·호랑이도자기 살펴본 金여사…“전통문화, 일상 소비까지”

정부조달 문화상품 특별전 참석

김혜경 여사가 13일 서울 중구 문화역서울284에서 개막한 정부조달 문화상품 특별전 '한국본색'을 관람하고 있다. 청와대통신사진기자단

요즘 K컬처가 세계적 사랑을 받으며 우리 전통문화에 대한 관심도 높아지고 있다”며 “국립중앙박물관의 굿즈도 없어서 못 살 정도라고 한다”고 말했다.