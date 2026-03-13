은거북선·호랑이도자기 살펴본 金여사…“전통문화, 일상 소비까지”
정부조달 문화상품 특별전 참석
김혜경 여사는 은제 거북선 모형 앞에서 한동안 자리를 뜨지 못했다. 모형을 직접 들어올려 세밀한 문양을 가까이서 관찰하기도 했다.
해당 작품은 ‘시간을 항해하는 거북선’이란 제목의 박해도 작가 작품이다. 박 작가 측은 김 여사에게 지난해 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 정상회담 당시 트럼프 대통령에게 전달할 선물용으로 제작해달라는 정부 연락을 받았으나, 납기일을 맞추지 못해 무산됐다고 설명했다. 그러자 김 여사는 “다음에는 한 번”이라고 말하며 미소 지었다.
김 여사는 13일 조달청이 주관하는 정부조달 문화상품 특별전 ‘한국본색’ 개막식을 찾아 전시된 문화상품 하나하나에 관심을 보였다.
김 여사는 오형신 작가의 ‘까치 호랑이’ 도자기 작품을 보면서 “민화 등에서 무섭게 묘사되는 호랑이를 친근하게 표현했다”고 평가했다. 김경희 작가의 ’십장생도’를 관람할 때 주위에서 “청와대에 하나 걸어둬야 한다”는 얘기가 나오자, 김 여사는 “청와대에도 십장생 병풍이 있는데 이 작품이 더 입체적”이라며 미소를 지었다.
김은미 작가의 ‘은유’ 등 나전칠기 작품에 대해선 “(나전은) 검은 것도 예쁘긴 한데, 검은 것은 많으니까 색깔 있는 것도 예쁘다. 마치 회화 같다”고 표현했다. 한상봉 작가의 ‘경인 사인검’은 직접 들어보며 무게를 재보기도 했다. 김 여사는 한 작가를 향해 “평생 헌신하셨는데, 감사합니다”라고 말하기도 했다.
서울의 복합문화 공간인 ‘문화역서울284’에서 진행된 전시회는 전통문화 상품의 우수성을 알리고 판로 확대를 지원하기 위해 마련됐다. 조달청은 1999년부터 우수한 전통공예품을 ‘정부 조달 문화 상품’으로 지정해 나라장터 종합쇼핑몰을 통해 공급한다. 이날 행사장에서는 한복·민화 등 213점의 작품이 전시됐다.
김 여사는 행사 축사에서 “요즘 K컬처가 세계적 사랑을 받으며 우리 전통문화에 대한 관심도 높아지고 있다”며 “국립중앙박물관의 굿즈도 없어서 못 살 정도라고 한다”고 말했다.
이어 “우리 문화의 멋과 가치가 담긴 다양한 상품을 체험하고 구매까지 할 수 있는 오늘 자리가 참으로 반갑다. 전통문화에 대한 소비가 활발해지는 중요한 계기가 될 것”이라며 “이런 관심이 전통문화 발전을 위해 애쓰는 장인 여러분께 더 좋은 작품을 만들 원동력이 되길 바란다”고 강조했다.
김 여사는 개막식 행사에서 장사익 소리꾼의 공연을 감상한 뒤 기립박수를 보내기도 했다. 개막식에는 김 여사 외에도 김진표 전 국회의장, 김교흥 국회 문화체육관광위원장, 강성민 조달청 차장 등이 참석했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사