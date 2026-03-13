파주 캠프하우즈, 평화·문화·휴식 공원으로 탈바꿈
‘캠프하우즈 도시숲 조성사업’ 본격 추진
경기 파주시가 미군 반환공여지인 캠프하우즈 부지를 시민을 위한 녹색 휴식 공간으로 조성하는 도시숲 조성사업에 본격 착수한다.
파주시는 캠프하우즈 근린공원 조성사업의 일환으로 추진되는 ‘캠프하우즈 도시숲 조성사업’을 통해 과거 군사시설이었던 부지를 시민 중심의 공원과 문화·휴식 공간으로 탈바꿈시킬 계획이라고 13일 밝혔다.
이번 사업은 총 3단계로 진행되는 캠프하우즈 근린공원 조성사업 중 2단계에 해당한다. 파주시는 단계별 사업 추진을 통해 미군 주둔지였던 공간을 시민들이 자유롭게 이용할 수 있는 공원으로 조성한다는 방침이다.
2단계 사업인 도시숲 조성사업은 ‘접경지역 특수상황지역개발 신규사업’에 선정되면서 국비 약 50억원을 확보해 추진된다. 사업 규모는 약 3만1000㎡로 관리동과 주차장, 자연과 어우러진 야영장 등이 조성될 예정이다.
시는 올해 설계를 마무리한 뒤 2027년 착공해 2028년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다. 완공되면 시민들에게 자연 속 휴식과 여가 공간을 제공하는 동시에 지역의 역사적 의미를 살린 새로운 도시 자산으로 활용될 것으로 기대된다.
정해오 시 평화경제과장은 “캠프하우즈 도시숲 조성사업은 과거 군사시설이었던 공간을 시민들에게 돌려드리는 의미 있는 사업”이라며 “자연과 문화, 휴식이 공존하는 공원을 조성해 시민들이 일상에서 평화를 체감할 수 있는 공간으로 만들어 가겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
