고양·남양주·하남 “3기 신도시 광역교통 해결해야”
고양·남양주·하남 국회서 공동 건의
“선 교통 후 개발 원칙 지켜 달라”
경기 고양특례시와 남양주시, 하남시가 신도시 광역교통 문제 해결을 촉구하며 중앙정부와 경기도에 철도망 확충과 조기 착공을 공동 건의했다.
세 지자체는 13일 국회에서 공동 건의문을 발표하고 신도시 교통 인프라 부족 문제를 지적하며 국가 철도망 계획과 광역교통 계획에 주요 노선 반영과 사업 추진을 강력히 요청했다.
이들 지방정부는 수도권 주택공급 정책에 협력해 온 만큼 교통 인프라 확충이 반드시 뒤따라야 한다고 강조했다.
건의문에서는 정부가 2018년 3기 신도시 발표 당시 ‘선(先) 교통, 후(後) 개발’ 원칙을 제시했지만 광역철도 등 핵심 교통대책 상당수가 아직 착공되지 않아 주민 불편이 심각한 상황이라고 지적했다.
또한 기존 신도시와 택지지구 주민들 역시 교통난을 겪고 있으며, 최근 지방 중심 투자 정책으로 수도권 교통 인프라가 역차별을 받을 수 있다는 우려도 제기했다.
세 지자체는 신도시 광역교통망 확충을 위해 ‘제5차 국가철도망 구축계획’에 GTX-D·E·F 노선과 경기도 GTX-G·H 노선, 일산선 급행화, 고양 교외선 전철화 사업을 반영해 줄 것을 요청했다.
또한 ‘제5차 광역교통시행계획’ 수립 과정에서 하남시 위례신사선 하남 연장, 고양시 고양은평선 일산 연장과 9호선 급행 대곡 연장, 신분당선 일산 연장, 남양주시 3호선 덕소 연장과 별내선 청학리~의정부 연장, 6호선 남양주 연장 등을 포함해 줄 것을 요구했다.
이와 함께 경기도에는 강동하남남양주선 2공구(미사~다산)와 5공구(왕숙)의 공사 방식 결정을 조속히 마무리하고 수의계약 등 가능한 방안을 검토해 사업을 신속히 추진해 줄 것을 촉구했다.
또 송파하남선, 강동하남남양주선, 고양은평선 등 3기 신도시 광역철도 사업의 조속한 착공과 설계 과정에서 지역 주민 의견 반영도 요청했다.
이동환 고양특례시장은 “고양특례시는 일산신도시를 비롯해 삼송·식사·지축 등 대규모 택지개발이 이뤄진 수도권 서북부 대표 신도시 지역이자, 현재 3기 신도시인 창릉지구가 추진되는 지역”이라며 “국가 주택공급 정책에 따라 신도시가 조성됐지만, 교통 인프라는 그 속도를 따라가지 못하고 있는 것이 현실”이라고 강조했다.
이어 “기존 신도시 광역교통을 개선할 수 있는 고양은평선 일산 연장, 9호선 급행 대곡 연장, 신분당선 일산 연장과 3호선 급행과 GTX-F의 관산 경유, 경기도 GTX-H의 삼송·내유 경유의 철도망계획 반영이 반드시 필요하다”고 강조했다.
주광덕 남양주시장은 “현재 별내·다산의 신도시 입주와 왕숙지구 개발로 교통 수요가 급증하고 있으나 인프라는 턱없이 부족하다”며 “GTX-D·E·F 및 경기도 GTX-G 노선, 3호선 덕소 연장, 6호선 남양주 연장, 별내선 청학리~의정부 연장 등 주요 철도사업의 국가계획 반영과 조속한 추진이 절실하다”고 강조했다.
이어 “특히 유찰로 지연 중인 강동하남남양주선(9호선) 2·5공구의 공사 방식 결정을 조속히 마쳐 착공을 서둘러야 한다”며 “많은 시민이 출근길 교통 정체와 혼잡 속에서 벗어나 ‘길 위에서의 여유’를 찾을 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.
이현재 하남시장은 “위례신도시의 불공정한 철도교통 문제 해결을 위한 ‘위례신사선 하남 연장’과 ‘GTX-D 노선의 미사강변도시 황산 경유를 포함한 철도망계획 반영이 반드시 필요하다”며 “강동하남남양주선의 미사구간 선착공을 검토하고 2018년 국토교통부 장관과 하남시장 간 합의문에 따라 교산 입주민과 지역 주민들이 실질적인 교통 편익을 누릴 수 있도록 교산신도시 광역교통개선대책도 조속히 변경·보완해야 한다”고 강조했다.
