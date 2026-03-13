숭실사이버대 ‘2025 원격대학 기관평가 인증’ 획득
숭실사이버대학교가 교육부가 실시한 ‘2025 원격대학 기관평가 인증’을 획득하며 국내 대표 사이버대학으로서의 경쟁력을 인정받았다.
숭실사이버대학교는 교육부가 주관하고 한국교육학술정보원(KERIS)이 시행하는 ‘2025 원격대학(사이버대학) 기관평가’에서 인증을 획득했다고 밝혔다. 원격대학 기관평가 인증은 대학 운영의 공신력 확보와 원격 고등교육의 질 보장을 위해 시행되는 교육부 인증 제도다.
이번 평가는 ▲대학 이념 및 경영 ▲교육과정 ▲수업 ▲교직원 ▲학생 ▲원격교육 인프라 등 대학 운영과 관련된 6개 영역을 종합적으로 평가한다. 숭실사이버대는 6개 평가 영역과 세부 평가부문 및 평가지표 전반에서 모두 ‘충족’ 판정을 받았다.
1997년 설립된 숭실사이버대학교는 우리나라 최초의 사이버대학으로, 기독교 정신에 바탕을 둔 교육 이념인 ‘진리’와 ‘봉사’를 실천하며 국가와 사회 발전에 기여하는 글로벌 리더 양성을 목표로 운영되고 있다.
올해 설립 29주년을 맞은 숭실사이버대는 ‘창학 100년을 향한 비전’을 목표로 대학 특성화 체계 구축, 수요자 중심 교육 혁신, 맞춤형 학생지원 확대, 글로컬 역량 강화, 지속 가능한 경영 시스템 구축 등 다양한 발전 전략을 추진하고 있다.
또한 실천형 커리큘럼을 통해 실무 중심 전문가 양성에 집중하고 있으며, 변화하는 사회 환경에 대응하기 위해 학사 구조 개편도 진행했다. 현재 ‘글로벌 창의융합 계열’ 아래 융합서비스학부, 복지학부, 상담학부, 안전학부, 공학부, 교양학부 등 6개 학부 체제로 운영되며 총 25개 학과와 1개 전공으로 구성돼 있다.
학생 지원 프로그램도 강화하고 있다. 재학생과 졸업생이 전공과목을 평생 무료로 청강할 수 있는 ‘평생무료수강’ 제도를 운영하고 있으며, 학생회와 동아리 활동, 자원봉사, 국내외 역사문화 탐방, 문화 체험 등 다양한 오프라인 활동도 지원하고 있다. 또한 핵심역량 기반 비교과 프로그램인 ‘숭사패(SCP)’ 프로그램 8종을 자체 개발해 운영하며 학생들이 졸업 전까지 참여할 수 있도록 하고 있다.
장학 지원 규모도 눈에 띈다. 숭실사이버대는 전체 학생 대비 교내 장학금 비율이 28.24%에 달하며, 개인 소득 9분위 이하 학생은 국가장학금과 교내 장학금의 이중 혜택도 받을 수 있다. 특히 재학생 7000명 이상 사이버대학을 대상으로 한 ‘2024년 대학 정보공시’에서 교내 장학금 총액과 1인당 장학금 규모 모두 1위를 기록했으며, 교내 장학금 부문은 2020년부터 1위를 유지하고 있다.
한헌수 총장은 “우리 대학은 100% 온라인 교육을 통해 학사학위와 국가공인 및 학교 인증 자격증 취득에 필요한 학점 이수가 가능한 정규 4년제 고등교육기관”이라며 “온라인 교육에 최적화된 시스템과 다양한 오프라인 활동을 통해 학생들이 미래 분야별 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 지원하고 있다”고 말했다.
이어 “이번 원격대학 기관평가 인증은 우리 대학의 경쟁력과 발전 가능성을 공식적으로 인정받은 것”이라며 “대한민국 온라인 교육을 선도하는 기독교 명문 사학으로서의 가치를 더욱 높여 나가겠다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사