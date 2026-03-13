김영록, 전남광주특별시장 1호 공약…“반도체 산업벨트 조성”
500조원 투자 유치 목표 제시
더불어민주당 전남광주특별시장 경선에 나서는 김영록 예비후보가 1호 공약으로 광주와 전남 동·서부권을 3각 축으로 연결하는 글로벌 반도체 클러스터 조성을 제시했다.
김 예비후보는 13일 광주 서구 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “광주와 전남 동·서부권을 잇는 3100만평의 부지에 삼성전자·SK하이닉스를 비롯해 세계적인 반도체 장비기업인 ASML·AMAT, 글로벌 반도체 설계 전문기업인 팹리스를 유치하는 등 500조원의 투자를 들여오겠다”고 밝혔다.
이를 통해 김 예비후보는 광주권은 반도체 설계와 엣지 반도체 거점, 서부권은 신재생에너지 기반 범용 메모리 생산 기지, 동부권은 HBM·HBF 등 첨단 반도체 양산 기지로 특화하는 등 전남광주특별시에 세계적인 ‘완결형 반도체 공급망’을 구축한다 복안이다.
김 예비후보는 “광주전남 3축을 중심으로 풀 사이클 반도체 생태계가 구축되면 2035년까지 일자리 10만개가 창출되는 효과가 나타날 것”이라며 “세계 최고의 ‘친환경 반도체 허브’ 육성을 통해 인구 400만의 전남광주특별시 대부흥의 역사가 시작될 것”이라고 말했다.
그는 이어 “특별시민 한분 한분의 믿음과 성원을 바탕으로 ‘500조원 반도체 신화’를 기필코 이뤄내겠다”며 “수도권과 충청권에 편중된 반도체산업 지형을 바꾸고, 나아가 대한민국의 경제지도를 완전히 새롭게 만드는 위대한 여정에 시민 여러분이 함께 해달라”고 호소했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
