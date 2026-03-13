김영록, 전남광주특별시장 1호 공약…“반도체 산업벨트 조성”

500조원 투자 유치 목표 제시

김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보가 13일 광주시의회 브리핑룸에서 광주, 전남 서부·동부권을 잇는 ‘풀 사이클 반도체 생태계’ 구축 구상을 발표하고 있다. 김영록 예비후보 측 제공

김 예비후보는 13일 광주 서구 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고

광주와 전남 동·서부권을 잇는 3100만평의 부지에 삼성전자·SK하이닉스를 비롯해 세계적인 반도체 장비기업인 ASML·AMAT, 글로벌 반도체 설계 전문기업인 팹리스를 유치하는 등 500조원의 투자를 들여오겠다”고 밝혔다.