‘학교 밖 청소년’의 든든한 울타리가 된 혁신가
김재순 ㈔유스보이스 대표, 제7회 대한민국 체인지메이커상 수상…학교밖청소년 전용 플랫폼 개발
“학교 밖 청소년들이 고립되지 않고 ‘나다운 삶’을 살 수 있도록 치열하게 고민해왔습니다. 때로는 ‘우리가 정말 잘 가고 있는 걸까’ 하는 막막함에 부딪히기도 했습니다. 하지만 이번 수상으로 그간의 노력이 틀리지 않았음을 인정받은 것 같아 기쁘고, 이를 원동력으로 삼아 청소년들의 든든한 울타리가 되어 더욱 힘차게 나아가겠습니다.”
12일 한국서부발전이 주최하고 한국사회복지협의회가 주관한 제7회 대한민국 체인지메이커상 시상식에서 김재순 ㈔유스보이스 대표는 수상 소감을 이같이 말했다. 체인지메이커상은 사회문제를 자신의 문제로 인식하고 이를 해결하기 위한 혁신적인 솔루션을 찾아내어 우리 사회의 지속 가능한 변화를 만들어가는 사람에게 주는 상이다.
김 대표는 자신이 청소년기에 겪은 변화를 토대로 13년간 2000여 명의 학교 밖 청소년을 현장에서 만나며 이들에게 필요한 것은 검정고시 합격증이 아니라 ‘나다움’을 긍정해주는 어른과 고립을 해소할 정서적 안전망이라고 생각했다.
그는 학교 밖 청소년 전용 플랫폼 ‘유스 잇’(youth-it)을 개발했다. 이를 통해 학교라는 울타리를 떠난 뒤에도 청소년들이 삶의 리듬을 유지할 수 있는 ‘한끝루틴’이라는 회복 프로그램을 마련하고 나다움을 찾는 시간과 돈을 지원하는 자아탐색 프로젝트를 실행했다. 또 학교 밖 청소년들이 집에서 나와 또래 친구들과 만나는 소모임을 만들어 고립을 해소하도록 도왔다. 그 결과 학교 밖 청소년들의 불안과 우울이 크게 감소했다.
김 대표는 “학교 밖 청소년 17만명의 1%를 연결하는 것을 목표로 하고 있다”며 “1700명이 연결된다면 학교 밖 청소년은 고립이 아닌 가능성의 이름이 될 것”이라고 말했다.
김재중 기자 jjkim@kmib.co.kr
