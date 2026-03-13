하남시, 2030년까지 10조 투자 유치 목표…“기업 친화 행정”
‘기업 총괄 프로젝트 매니징(PM)’ 체계 운영
경기 하남시가 시장 직속 ‘기업 총괄 프로젝트 매니징(PM)’ 체계를 통해 기업 친화 행정을 강화하며 투자 유치와 일자리 창출에 속도를 내고 있다.
13일 하남시에 따르면 이현재 시장은 최근 지역 내 주요 기업과 건축 공사 현장을 방문해 기업 운영 현황을 점검하고 현장의 애로사항을 청취하는 등 현장 중심의 프로젝트 매니징을 실시했다.
이번 방문은 기업 유치부터 투자 실행, 정착 지원까지 전 과정을 전략적으로 관리하는 기업 총괄 PM 체계의 일환으로 진행됐다.
시는 기업 관계자와의 소통을 통해 파악된 애로사항을 관련 부서 통합회의를 통해 신속히 검토하고 해결 방안을 마련하는 등 기업이 체감할 수 있는 행정 지원을 추진하고 있다.
특히 건축 인허가부터 준공 이후 실제 사업 개시 단계까지 전 과정을 직접 관리하며 체계적인 지원을 이어가고 있다.
이번 방문지 중 하나인 연세하남병원은 지하 5층~지상 10층, 210병상 규모의 종합병원으로 2027년 하반기 준공, 2028년 상반기 개원을 목표로 공사가 진행 중이다.
전문의 27명을 포함해 총 303명의 의료진이 상주할 예정이며 내과, 외과, 소아청소년과 등 6개 센터를 운영할 계획이다.
세브란스 의료진 중심으로 구성될 예정인 연세하남병원은 응급의료 시설 등 필수 의료 인프라를 확충해 대형 병원 부족으로 불편을 겪었던 지역 주민들에게 양질의 의료 서비스를 제공하고 지역 의료 공백 해소에 기여할 것으로 기대된다.
시는 병원 전면 연결녹지 보행통로 개설과 버스정류장 위치 변경 등 시민 접근성 개선 방안도 적극 검토할 방침이다.
또 다른 방문지인 성원애드피아는 국내 상위권 종합 인쇄 플랫폼 기업으로, 지난해 10월 풍산동에 하남 신사옥 건립 공사를 시작해 2027년 9월 준공을 목표로 하고 있다.
2024년 기준 매출 1075억원 규모의 중견기업으로 신사옥 건립 시 약 260명의 신규 고용 창출이 예상된다.
시는 성원애드피아 신사옥 후면 경관녹지 개발 등 기업 측 건의 사항을 관계 부서와 함께 검토하고 협의를 진행할 계획이다.
해당 기업의 이전은 랜드마크 건축물 조성과 함께 협력사 유입, 유동 인구 증가 등 지역 경제 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.
하남시는 최근 4년간 13개 기업을 유치해 누적 투자유치액 1조원을 달성했으며 약 2500개의 신규 일자리 창출이 예상된다.
시는 기업과의 지속적인 소통과 맞춤형 행정 지원을 통해 기업 만족도를 높이고, 이를 기반으로 추가 투자와 기업 유치로 이어지는 선순환 구조를 구축하고 있다.
시는 이러한 성과를 바탕으로 2030년까지 투자유치액 10조원 달성을 목표로 ‘10조 투자 시대’를 추진할 계획이다.
이를 위해 K-컬처 콤플렉스(K-스타월드), 캠프콜번 개발, 창우동 도시개발사업 등 대형 프로젝트도 본격적으로 추진할 방침이다.
이 시장은 “전략적인 투자 유치와 기업 친화 행정을 통해 첨단 산업과 양질의 일자리가 풍부한 도시를 만들겠다”고 말했다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
