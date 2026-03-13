최승원 “고양에 5만석 돔 아레나 추진”…K-문화복합지구 공약
최승원 고양시장 출마예정자가 5만석 규모의 ‘K-컬처 아레나’ 유치와 문화복합지구 조성을 핵심으로 한 문화·관광 도시 공약을 발표했다.
최 전 국토교통부 장관정책보좌관은 고양시를 세계적인 문화·예술·관광 도시로 도약시키기 위한 ‘살 맛 나는 도시, 고양!’ 비전을 제시하며 5만석 규모의 경기장 겸 공연장 유치와 이를 중심으로 한 K-문화복합지구 조성 계획을 밝혔다.
공약에 따르면 일산 지역의 유휴 부지와 기존 인프라를 결합해 대형 아레나를 중심으로 문화·관광·스포츠 산업이 결합된 복합 문화 생태계를 구축한다는 구상이다.
우선 1단계로 현재 추진 중인 2만 석 규모의 K-컬처밸리 아레나를 조기에 완공하고 향후 확장을 고려한 설계를 적용한다. 이어 2단계로 문화체육관광부가 추진하는 5만석 규모의 스포츠·공연 복합형 돔구장인 K-컬처 아레나를 추가로 유치하겠다는 계획이다.
이와 함께 킨텍스와 방송영상밸리 등 기존 문화·산업 인프라와 연계해 마이스(MICE), 스포츠, K-컬처, 관광, 숙박이 결합된 대규모 문화 산업 클러스터를 조성한다는 전략도 제시했다.
문화 인프라 확대를 위한 계획도 포함됐다. 최 전 보좌관은 프로야구단 유치를 통해 도시 활력을 높이고, 국립현대미술관 고양일산관과 고양 E-스포츠 경기장 건립을 추진해 시민들이 다양한 문화 콘텐츠를 즐길 수 있는 환경을 조성하겠다고 밝혔다.
도시 환경 개선을 위한 정책도 제시됐다. 호수공원 3.0 프로젝트를 통해 노후 시설과 경관을 개선하고 ‘호수공원 불꽃축제’를 정례화할 계획이다. 또 주요 공원과 하천을 연결하는 생태탐방로와 자전거도로를 조성하는 ‘에코클러스터’를 구축해 도심 속 휴식 공간을 확대하겠다는 방침이다.
아울러 대화동 예비군 훈련장과 9사단 이전, 화물차 주차장(중기장) 설치 등을 통해 주거 환경 개선에도 나설 계획이다.
최 전 보좌관은 “고양시는 세계적인 잠재력을 가진 도시지만 이를 하나로 묶어낼 강력한 동력이 부족했다”며 “국토교통부 장관정책보좌관으로서 쌓은 정책 설계 경험과 네트워크를 활용해 고양을 전 세계인이 찾는 문화 수도로 만들겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
