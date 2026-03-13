이재용, 유럽 출장 후 귀국…반도체 이어 배터리 직접 챙긴다
최주선 삼성SDI 사장 동행 “여러 고객사 만나”
이재용 삼성전자 회장이 독일 출장에서 유럽 완성차 업체와 직접 만나며 전장·배터리 사업 확대를 위한 영업에 나섰다.
이 회장은 13일 오후 12시47분쯤 독일 출장을 마치고 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SCBAC)를 통해 귀국했다. 먼저 출국장을 나온 최주선 사장은 이번 출장에서 만난 고객사를 묻는 말에 “여러 고객사를 만나고 왔다”고 답했다. 배터리 추가 수주 가능성에 대해서는 “열심히 하겠다”고 했다.
이 회장은 이번 출장에서 유럽 완성차 업체를 두루 만난 것으로 전해졌다. 삼성SDI는 현재 BMW, 포르쉐 등에 전기차 배터리 및 에너지저장장치(ESS)를 공급하고 있다. 벤츠와는 현재 전기차 배터리 공급을 위한 논의를 진행 중이다. 이에 따라 이번 출장에서는 삼성SDI의 벤츠향 배터리 공급을 위한 추가 논의가 이뤄졌을 것이라는 관측이 나온다.
이 회장은 배터리뿐만 아니라 핵심 사업인 반도체 사업도 직접 챙기고 있다. 독일 출장 성과를 정리한 뒤에는 오는 18일 방한하는 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 만나 고대역폭메모리(HBM) 납품 등 다양한 현안을 논의할 것으로 보인다.
삼성전자는 현재 AMD의 인공지능(AI) 가속기 ‘MI350’에 5세대 HBM3E 12단을 공급 중이다. AMD는 올 하반기 차세대 버전인 ‘MI450’을 출시하는데, 수 CEO가 6세대 HBM4 공급 확대를 요청할 가능성도 제기된다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사