이 대통령 “충남·대전 통합 급정거…충북까지 거대 통합 고민해야”
“공공기관 이전, 가급적 집중해야”
이재명 대통령은 “충청남북(도)과 대전까지 통합해 하나의 거대한 정주 여건·행정체계를 만들 것인지를 (충북도민들도) 한번 진지하게 고민해봐야 할 것 같다”고 밝혔다.
이 대통령은 13일 충북 청주오스코에서 열린 ‘충북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 “지역 경쟁력 강화를 생각하면 지역 간 연합을 넘어선 통합이 바람직하다”며 이같이 말했다.
이 대통령은 “충남·대전이 통합한다길래 잘 됐다고 생각했는데, 가다가 ‘끽’ 서버려서 이상하다”며 “(한쪽으로) 밀면 같은 방향으로 가야 하는데 반대로 오더라”고 지적했다.
이어 “충남·대전 통합은 급정거했지만, 그럼에도 지역통합은 이뤄질 수밖에 없다”며 “그러면 충북은 어떻게 해야 하는가. 충청남도와 충청북도가 각각 독자적인 길을 갈 것인가”라고 반문했다.
이 대통령은 “충북 입장에서는 ‘대전·충남이 통합해버리면 충북은 어찌되는겨’라는 생각이 들기도 한다는데, 당장의 삶도 중요하지만 다음 세대가 어떤 방식으로 지역에서 기회를 누릴지도 고민해야 할 것 같다”고 덧붙였다.
이 대통령은 지역 균형발전의 중요성을 부각하며 수도권 집값 문제를 거론하기도 했다. 이 대통령은 “서울 아파트 가격이 제가 쥐어짰더니 조금 떨어지고는 있지만, 그럼에도 평당 2억원이 넘는 곳이 있다”며 “충북은 아파트 한 채가 2억, 3억인 곳도 있지 않느냐”고 꼬집었다.
이 대통령은 공공기관 이전에 대해선 “2차 공공기관 이전은 가급적이면 좀 집중해야 한다. 나라가 살려면 지역의 중심이 생겨서 에너지를 모아 자발적으로 성장하고, 주변에 확산해 나갈 수 있게 만들어야 한다”고 말했다.
이어 “여기저기 정치적 요소를 고려하면 사실 많이 나누면 표는 된다. 그러나 결과적으로는 성과를 별로 못 내는 상황이 발생한다”며 “저는 평소에 가진 소신인데 결과가 중요하다. 국민의 체감되는 변화를 만들어내지 못하면 결국은 일종의 실패”라고 설명했다.
