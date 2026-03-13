이 대통령 “충남·대전 통합 급정거…충북까지 거대 통합 고민해야”

“공공기관 이전, 가급적 집중해야”

이재명 대통령이 13일 충북 청주오스코에서 열린 '충북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 “충청남북(도)과 대전까지 통합해 하나의 거대한 정주 여건·행정체계를 만들 것인지를 (충북도민들도) 한번 진지하게 고민해봐야 할 것 같다”고 밝혔다.

“

2차 공공기관 이전은 가급적이면 좀 집중해야 한다. 나라가 살려면 지역의 중심이 생겨서 에너지를 모아 자발적으로 성장하고, 주변에 확산해 나갈 수 있게 만들어야 한다”고 말했다.