[단독] 쿠팡맨·배민라이더, AI 전환에 취약…“대규모 실업 가능성”

IT·디자인 업계는 20대 고용 감소

25~29세 소프트웨어 개발자 일자리 급감

“AI 전환에 따른 선제적 개입 필요”

서울 시내 한 쿠팡 물류센터에서 직원이 물품을 옮기는 모습. 이한형 기자

보고서는 “운수 창고업은 전 업종 가운데 고용 감소 규모가 가장 크게 나타날 가능성이 높다”고 전망했다.

IT 업계는 20대 고용 감소 두드러져

