김 총리, 美부통령 만나 “핵잠 등 안보 합의 조속 이행” 요청

韓 대미투자특별법 통과 소식 전해

“핵잠·원자력·조선 합의 사항 이행”

핵심 광물·비관세 장벽도 논의해

김민석 국무총리와 JD 밴스 미국 부통령이 12일(현지시간) 워싱턴DC의 백악관에서 만나 악수하고 있다. 국무총리실 제공

김민석 국무총리가 12일(현지시간) JD 밴스 미국 부통령과 만나 핵추진 잠수함 협력 등 한·미 안보 협력 이행을 조속히 추진해 나가자고 밝혔다.



미국을 방문 중인 김 총리는 워싱턴DC 백악관에서 밴스 부통령을 만나 “우리 정부의 노력으로 대미투자특별법이 국회 본회의를 통과했다”며 “이는 우리의 강력한 투자 합의 이행 의지를 보여주는 것”이라고 말했다. 그러면서 “이번 입법으로 향후 우리의 대미 투자가 미국 제조업 부흥과 일자리 창출에 기여하길 기대한다”며 “한·미 관계의 폭넓은 발전의 밑바탕이 될 것”이라고 덧붙였다.



김 총리는 한·미 정상회담 공동 설명자료(팩트시트)에 포함된 핵추진 잠수함 협력 등 안보 분야 합의 이행에 박차를 가해 달라고 요청했다. 그는 “이번 입법을 계기로 한·미 공동 설명자료 이행에 더욱 박차를 가할 수 있는 추동력을 얻었다”며 “핵추진 잠수함, 원자력, 조선 등 안보 분야 합의 사항을 조속히 이행해 나가자”고 했다.



밴스 부통령은 대미투자특별법 통과로 투자 합의 이행을 위한 법적 여건이 마련된 것을 환영했다고 총리실은 전했다. 밴스 부통령은 또 대미 투자와 관련해 양국이 긴밀히 소통하자는 의견도 전했다.



양측은 핵심 광물 협력 문제도 논의했다. 김 총리는 미국 기업의 지도 반출 요청과 관련한 한국 정부의 전향적 결정을 소개했다. 밴스 부통령은 이를 높이 평가하고 비관세 장벽 문제 등에 대해서도 지속적인 협의를 이어가자고 밝혔다.



김 총리는 또 쿠팡 및 종교 문제 등 지난 1월 밴스 부통령이 관심을 보였던 사안들도 최근 안정적으로 관리되고 있다는 점을 공유했다. 이에 밴스 부통령은 한국의 국내 법과 체계를 존중하며 미측 관심사를 소통하려는 우리 정부의 노력에 사의를 표했다고 총리실은 전했다.



양측은 한반도 정세에 대해서도 의견을 교환하고 북한과의 대화 가능성이 열려 있다는 점도 재확인했다.



김 총리가 밴스 부통령과 만난 것은 지난 1월 23일 김 총리의 방미 때 회동한 이후 약 한 달 반 만이다. 총리실은 “지난 1월 첫 회담 이후 김 총리와 밴스 부통령 간 개인적 유대 관계와 신뢰가 한층 더 발전했다”며 “앞으로 한·미 간 제반 현안에 대한 소통 강화에 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.



송태화 기자 alvin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 송태화 기자 alvin@kmib.co.kr 718 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 김민석 국무총리가 12일(현지시간) JD 밴스 미국 부통령과 만나 핵추진 잠수함 협력 등 한·미 안보 협력 이행을 조속히 추진해 나가자고 밝혔다.미국을 방문 중인 김 총리는 워싱턴DC 백악관에서 밴스 부통령을 만나 “우리 정부의 노력으로 대미투자특별법이 국회 본회의를 통과했다”며 “이는 우리의 강력한 투자 합의 이행 의지를 보여주는 것”이라고 말했다. 그러면서 “이번 입법으로 향후 우리의 대미 투자가 미국 제조업 부흥과 일자리 창출에 기여하길 기대한다”며 “한·미 관계의 폭넓은 발전의 밑바탕이 될 것”이라고 덧붙였다.김 총리는 한·미 정상회담 공동 설명자료(팩트시트)에 포함된 핵추진 잠수함 협력 등 안보 분야 합의 이행에 박차를 가해 달라고 요청했다. 그는 “이번 입법을 계기로 한·미 공동 설명자료 이행에 더욱 박차를 가할 수 있는 추동력을 얻었다”며 “핵추진 잠수함, 원자력, 조선 등 안보 분야 합의 사항을 조속히 이행해 나가자”고 했다.밴스 부통령은 대미투자특별법 통과로 투자 합의 이행을 위한 법적 여건이 마련된 것을 환영했다고 총리실은 전했다. 밴스 부통령은 또 대미 투자와 관련해 양국이 긴밀히 소통하자는 의견도 전했다.양측은 핵심 광물 협력 문제도 논의했다. 김 총리는 미국 기업의 지도 반출 요청과 관련한 한국 정부의 전향적 결정을 소개했다. 밴스 부통령은 이를 높이 평가하고 비관세 장벽 문제 등에 대해서도 지속적인 협의를 이어가자고 밝혔다.김 총리는 또 쿠팡 및 종교 문제 등 지난 1월 밴스 부통령이 관심을 보였던 사안들도 최근 안정적으로 관리되고 있다는 점을 공유했다. 이에 밴스 부통령은 한국의 국내 법과 체계를 존중하며 미측 관심사를 소통하려는 우리 정부의 노력에 사의를 표했다고 총리실은 전했다.양측은 한반도 정세에 대해서도 의견을 교환하고 북한과의 대화 가능성이 열려 있다는 점도 재확인했다.김 총리가 밴스 부통령과 만난 것은 지난 1월 23일 김 총리의 방미 때 회동한 이후 약 한 달 반 만이다. 총리실은 “지난 1월 첫 회담 이후 김 총리와 밴스 부통령 간 개인적 유대 관계와 신뢰가 한층 더 발전했다”며 “앞으로 한·미 간 제반 현안에 대한 소통 강화에 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.송태화 기자 alvin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지