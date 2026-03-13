유가 뛰자 왜 화장지를? 일본에 등장한 ‘사재기 괴담’
중동 전쟁의 여파로 국제 유가가 급등하자 일본에서 난데없는 ‘화장지 사재기’ 소문이 퍼지고 있다. SNS를 중심으로 “제2의 오일쇼크가 오기 전에 화장지를 미리 사둬야 한다”, “지금 대량 구매를 해야 하는 것 아니냐”는 글들이 확산하며 불안 심리를 자극하고 있다.
13일 아사히신문에 따르면 일본 제지 업계는 이러한 주장에 대해 “사실과 전혀 다른 낭설”이라며 진화에 나섰다. 업계는 현재 화장지 생산과 유통에 문제가 없으며 공급 부족 가능성도 없다고 강조했다.
업계 설명에 따르면 일본에서 생산되는 화장지 원료의 약 60%는 국내에서 수거한 재생 종이다. 나머지는 북미·남미·동남아시아 등지에서 수입하는 펄프로 충당된다. 제조 과정에서 일부 석유계 화학 첨가제가 사용되기는 하지만, 최근 중동 정세가 원료 수급에 미치는 영향은 거의 없다는 것이 업계의 설명이다.
그런데도 사재기 이야기가 나오는 배경에는 과거 일본 사회가 겪었던 ‘화장지 트라우마’의 영향으로 보인다.
1973년 제1차 오일쇼크 당시 일본에서는 가격 급등을 우려한 시민들이 화장지를 사기 위해 상점 앞에 길게 줄을 서는 장면이 전국적으로 벌어졌다. 이후에도 2011년 동일본 대지진과 2020년 코로나19 확산 시기마다 화장지 품귀 소동이 반복됐다.
실제 공급 부족이라기보다 불안 심리가 촉발한 사재기와 일시적인 물류 차질이 겹치면서 벌어진 현상이라는 분석이 많다.
제지 업계 관계자는 “현재 생산과 출하 모두 정상적으로 이뤄지고 있고 재고도 충분하다”며 “불필요한 사재기만 없다면 화장지가 시장에서 부족해질 가능성은 없다”고 말했다.
