‘술타기’ 의혹 받는 이재룡, 음주측정 방해 혐의로 추가 입건
배우 이재룡(62)씨가 음주운전 사고 이후 술을 추가로 마신 정황과 관련해 음주측정 방해 혐의로 추가 입건됐다.
서울 강남경찰서는 이씨가 사고 이후 술을 추가로 마셔 사고 당시의 음주 수치를 알 수 없게 만드는 이른바 ‘술타기’를 시도했을 가능성이 있다고 보고 도로교통법상 음주측정 방해 혐의를 추가 적용했다고 13일 밝혔다. 앞서 이씨는 지난 6일 오후 11시쯤 서울 지하철 7호선 청담역 인근에서 차량을 몰다 중앙분리대를 잇달아 들이받고 달아난 혐의(음주운전 및 도로교통법상 사고 후 미조치)를 받고 있다.
이씨는 사고 직후 별다른 조치 없이 현장을 떠났고 차량을 자신의 집에 주차한 뒤 다음 날 오전 2시쯤 경찰에 검거됐다. 이 과정에서 사고 이후 이씨는 자택 인근에서 지인들과 또 한 차례 술자리를 가졌던 것으로 파악됐다. 이후 실시된 음주 측정에서 이씨의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준(0.03~0.08%)으로 나타났다.
경찰은 이를 토대로 이씨가 술타기를 시도한 정황이 있다고 보고 있다. 술타기를 처벌하는 이른바 ‘김호중 방지법’은 지난 2024년 가수 김호중 사건 이후 술타기 관련 논란이 커지면서 제정돼 지난해 6월부터 시행됐다. 해당 법은 술타기 시도를 음주 측정 거부와 동일하게 처벌하도록 하고 있다.
이씨는 과거에도 음주 관련 사건으로 경찰 조사를 받은 바 있다. 2019년 6월에는 술에 취한 상태로 서울 강남구의 한 볼링장 입간판을 넘어뜨려 파손한 혐의(재물손괴)로 입건됐지만 검찰에서 기소유예 처분을 받았다. 또 2003년에도 서울 강남구에서 술을 마신 채 운전을 하다 다른 차량을 들이받아 입건된 바 있다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사