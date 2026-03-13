시사 전체기사

[속보] 산업용 전기요금, 1kWh당 낮 16.9원 인하·밤 5.1원 인상

입력:2026-03-13 15:38
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

