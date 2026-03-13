1심 공소기각 ‘김건희 집사’ 2심도 별건 여부 두고 공방
횡령 혐의로 기소됐다가 1심에서 무죄 및 공소기각을 선고받은 ‘김건희 집사’ 김예성씨 항소심에서 양측이 1심에서 쟁점이었던 특검 수사대상 여부를 두고 공방을 벌였다.
서울고법 형사8부(재판장 김성수)는 13일 김씨의 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의 사건 항소심 공판준비기일을 열었다. 공판준비기일은 정식 재판에 앞서 피고인과 검찰 양측의 입장을 확인하고 입증 계획을 논의하는 절차다. 피고인의 출석 의무는 없지만 김씨는 이날 재판에 직접 출석했다.
특검팀은 1심 법원이 김씨의 개인 비리와 관련한 횡령 혐의가 특검법상 수사 대상이 아니라며 공소 기각한 데 대해 “피고인이 김건희 등을 내세워서 투자금을 받았다는 의혹을 수사 과정에서 인지한 만큼 특검법상 관련된 사건에 해당한다”고 주장했다.
이날 특검팀은 김씨 사건의 경우 특검법이 개정되기 이전에 기소됐는데, 개정 이전 특검법을 적용하는 만큼 개정법 조항이 신설된 이후보다 ‘관련 범죄행위’를 넓게 해석해야 한다는 주장도 펼쳤다. 김건희 특검법 2조 1항 16호는 ‘1~15호 수사 과정에서 인지된 관련 범죄행위’도 수사 대상으로 규정한다. 이후 지난해 9월 개정된 특검법은 ‘관련 범죄행위’를 ‘각 호의 사건과 관련해 영장에 의해 확보한 증거물을 공통으로 하는 범죄’로 좁혔다.
반면 김씨 측은 “수사 대상과 이 사건 공소사실 사이에 합리적 관련성이 없다”며 공소기각 판결이 유지돼야 한다고 주장했다. 특검법에 공소 기각 관련 규정이 없단 특검팀 주장에는 “형사소송법 대원칙에 따라 판단해야 한다”고 반박했다.
김씨는 차명법인인 이노베스트코리아 명의로 보유한 IMS모빌리티(구 비마이카) 주식을 2023년 IMS 투자자들에게 46억원에 매도하고 이 중 24억3000만원을 조영탁 IMS 대표에게 허위로 대여하는 방식으로 횡령한 혐의를 받는다.
재판부는 이날 공판준비절차를 마치고 다음달 3일 정식 공판을 열어 변론을 종결하기로 했다. 당일 검찰 구형과 피고인 측 최후 진술이 이뤄지고 선고일이 지정될 예정이다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
