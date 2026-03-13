IGC 비전 전략 고도화에 시민 관심… 1.9만명 응답
인천글로벌캠퍼스(IGC)운영재단은 지난달 12일부터 이달 4일까지 진행한 ‘비전 전략 고도화 관련 시민 설문조사 및 비전 공모’가 1만9095명이라는 기록적인 참여 속에 성공적으로 마무리됐다고 13일 밝혔다.
인천e음 애플리케이션(앱) 설문 기능을 통해 참여한 시민들은 IGC에 대한 인지도 및 이미지, 지역사회 기여도, 미래 가치 및 시민 희망 프로그램 등에 대해 다양한 의견을 개진했다. 특히 단순 설문을 넘어 재단의 미래상을 담은 ‘창의적인 비전 문구’ 제안에도 수많은 아이디어가 쏟아졌다.
재단은 수집된 2만여명의 소중한 데이터를 정밀하게 분석할 계획이다. 이를 통해 글로벌 교육 트렌드와 시민의 요구사항이 최적화된 비전 전략 체계도를 새롭게 수립하고 시민들이 체감할 수 있는 혁신적인 경영 전략을 도출할 방침이다.
우수한 비전 문구를 제안한 3명에게는 표창과 상품이 수여되며, 일반 참여자 100명에게도 추첨을 통해 경품이 지급될 예정이다.
유정복 인천시장은 “1만9095명이라는 숫자는 IGC가 인천 시민의 자부심으로 거듭나길 바라는 열망의 크기”라며 “인천e음을 통해 전달된 소중한 아이디어가 IGC가 세계적인 교육 허브로 도약하는 데 든든한 밑거름이 될 것으로 기대한다”고 전했다.
현재 IGC에는 한국뉴욕주립대학교의 스토니브룩대(SBU)와 패션기술대(FIT), 한국조지메이슨대학교, 겐트대학교 글로벌캠퍼스, 유타대학교 아시아캠퍼스가 운영되고 있다. 이들 외국대학들은 분교가 아닌 해외 확장캠퍼스로 본교 캠퍼스와 동일한 커리큘럼으로 운영되며 입학과 졸업·학위수여 등 모든 학사운영과 교육을 본교에서 직접 관리한다.
