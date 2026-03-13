딸 사랑에서 시작된 혁신…이동약자 11명의 생명 구했다
김경목 별떠라가지 대표, 제7회 대한민국 체인지메이커상 수상…AI·IoT 기반 이륜차 사고 자동 신고시스템 구축
“배달 라이더에 의한 딸 아이의 사고 위협에서 시작된 고민이 안전사각지대에 방치된 이륜차 사고의 구조적 문제를 도출하고 이를 해결할 기술 개발로 이어져 실제 11명의 소중한 생명을 구하는 기적을 만들었습니다.”
12일 한국서부발전이 주최하고 한국사회복지협의회가 주관한 제7회 대한민국 체인지메이커상 시상식에서 김경목 별따러가자 대표는 이같이 수상소감을 말했다. 체인지메이커상은 사회문제를 자신의 문제로 인식하고 이를 해결하기 위한 혁신적인 솔루션을 찾아내어 지속 가능한 변화를 만들어 가는 사람에게 주는 상이다.
김 대표는 AI(인공지능) 및 IoT(사물인터넷) 기반의 이륜차 사고 자동감지 및 신고시스템인 ‘라이더로그’ 플랫폼을 구축했다. 이를 토대로 농어촌지역 고령 운전자 단독사고 예방을 목적으로 이륜차 사고 자동 신고시스템 시범사업을 추진했다.
배달라이더 오토바이나 어르신들의 소형 구동차 내부에 센서를 설치해 실시간 관제함으로써 사고시 긴급구조가 가능하다. 이를 통해 사고 처리 소요 시간을 기존의 평균 56분에서 5분으로 단축하여 2023년부터 현재까지 고령 이륜차 운전자 11명의 소중한 생명을 구했다.
김 대표가 개발한 ‘라이더로그’ 플랫폼은 이륜차 등 소형 모빌리티 사고시 현장에서 구조를 요청하는 신호가 관제시스템에 자동 전송해 긴급구조가 이뤄진다. 또 이동에 불편한 도로상태나 장애물에 관한 데이터를 분석해 지방자치단체가 보수하게 함으로써 사고를 예방한다.
아울러 사고 데이터 정밀 분석 기반으로 이동약자에 관한 정책 개선안을 마련할 수 있다. 가령 마을길이나 농로 등 지방도 유지보수 관리 기준을 수립하고 보행환경 관리 기준을 고도화할 수 있다.
이와 함께 안전과 금융을 연계한 보험서비스 개발을 통해 모범배달원의 보험료 할인 등으로 자발적인 안전운전을 유도할 수 있다고 김 대표는 설명했다. 모범운전을 전제로 신용등급이 없거나 저신용자인 배달라이더를 위한 금융서비스도 추진하고 있다.
현재 충남 예산군, 예산경찰서, 예산소방서, 한국교통안전공단과 협력해 이륜차 자동 신고시스템 시범사업을 진행하고 있다. 이륜차 주행데이터 기반으로 포트홀 등 위험도로에 대한 정보를 예산군과 공유한다. 또 서울 은평구와 협업해 전동보장구 이동안전 빅데이터를 신규 공공데이터로 개방하는 것을 준비중이다. 국내 지자체 협업 사례를 기반으로 인도네시아 등 해외 진출도 추진하고 있다.
김 대표는 “이제 이륜차 생명 구조를 넘어, 사고 위험에 노출된 모든 이동약자를 위한 전동보장구 안전과 글로벌 시장까지 아우르는 촘촘한 사회적 안전망을 구축하고자 한다”며 “단순히 사고 막는 것을 넘어 안전하게 운전할수록 금융과 보험의 혜택이 커지는 ‘자발적이고 포용적인 안전 생태계’를 반드시 완성하겠다”고 포부를 밝혔다.
김재중 기자 jjkim@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사