동인천길병원, 양한방 협진 ‘호스피스 병동’ 문 열어
가천대 부속 동인천길병원·길한방병원은 대대적인 시설 리모델링을 마치고 양한방 협진이 가능한 호스피스 병동의 문을 열었다고 13일 밝혔다. 60여년간 변함없이 지역 주민들의 건강을 돌봐온 동인천길병원은 ‘가슴에 품은 따뜻한 청진기’의 의미를 새겨 말기암환자에 대한 따뜻한 치료를 제공, 지역 주민의 평생 건강을 책임지고 있다.
동인천길병원은 지난해 7월부터 올해 1월까지 약 6개월에 걸쳐 병동 등 시설 전반에 대한 환경 개선 공사를 진행했다. 진료실은 물론 대기 공간, 검사실, 입원실, 건물 외관 등 기존의 낡은 시설들이 깨끗하고 쾌적한 공간으로 재탄생했다.
길병원을 상징하는 ‘바람개비’ 디자인을 활용해 설립자 이길여 가천길재단 회장이 강조한 환자 중심의 병원 설립 이념이 시설에 녹아들 수 있도록 작은 부분 하나까지 세심하게 신경을 쏟았다.
공사 완료와 동시에 양한방 협진이 가능한 ‘호스피스 완화의료’ 병동도 문을 열고 운영을 시작했다. 현재 동인천길병원은 길한방병원과 양한방 협진 형태로 운영되고 있으며 총 60병상 중 20병상을 지난 1월부터 호스피스 완화의료 병동으로 운영 중이다.
양한방 협진을 통해 생애 말기를 보내고 있는 암환자들과 그 가족들이 육체적, 정서적 고통을 덜 수 있는 전인치료를 할 계획이다. 의사, 간호사, 사회복지사 등이 참여하는 양한방 다학제팀 기반의 치료를 통해 심리, 영양, 영적 돌봄은 물론 한약·침 치료의 임상 근거를 활용한 여러 한방 치료를 병행해 말기암환자의 삶의 질을 지키는 치료를 병행한다.
현재 남녀 각 10병상 씩 4인실·3인실 형태로 운영 중이지만, 향후 호스피스 전문기관 지정 및 병상 확대를 계획하고 있다.
김양우 동인천길병원 의료원장은 “동인천길병원은 이길여 회장께서 환자에 대한 사랑과 봉사하는 마음으로 설립해 성장시킨 재단의 뿌리이자, 현재까지도 지역 주민을 위한 통합 의료를 제공하는 병원으로, 적극적인 시설 투자와 양한방 협진 호스피스 병동 개소를 통해 환자들에게 꼭 필요로 하는 전인 치료를 제공해 나갈 것”이라고 말했다.
