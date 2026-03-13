서울시 홍보물인데…김치를 파오차이로 표기해 논란
시 “즉각 수정할 것”
서울시 공식 중국어 홍보물에 한국 고유 음식인 김치가 중국식 절임 채소를 뜻하는 ‘파오차이’(泡菜)로 잘못 표기돼 논란이 일고 있다. 서울시는 “즉각적인 수정 조치를 요청했다”고 밝혔다.
13일 서울시의회 문화체육관광위원회 소속 김혜영 국민의힘 의원에 따르면 서울시 중문 사이트와 ‘2025년 관광 가이드북’ 등에 김치찌개가 ‘파오차이탕’(泡菜湯)으로 적혀 배포됐다. 종로구 인사동 김치박물관 ‘뮤지엄김치간’은 ‘파오차이 박물관’으로 표기됐다.
문화체육관광부는 2020년 ‘공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침’을 개정해 김치의 올바른 중문 표기를 ‘신치’(辛奇)로 명시한 바 있다.
서울시는 “산하기관인 서울관광재단에서 제작한 것으로 오표기가 그대로 노출된 점을 확인했다”며 “즉각적인 수정 조치를 요청했다”고 밝혔다.
김 의원은 “중국 등 주변국의 ‘김치 공정’과 같은 문화 침탈 시도가 계속되는 가운데 우리 고유의 음식 문화인 김치를 지키는 일은 문화 주권의 문제”라며 “다시는 이런 어처구니없는 실수가 반복되지 않도록 해야 할 것”이라고 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사