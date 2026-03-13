광주 버스 요금 10년 만에 인상 추진…1250→1500원
市 버스정책심의위서 인상안 의결
광주 시내버스 요금이 오는 6월부터 1500원으로 250원 인상될 전망이다.
광주시는 13일 버스정책심의위원회를 열고 시내버스 요금 인상안을 의결했다. 인상안은 현재 성인 교통카드 요금 기준 1250원을 1500원으로 올리는 것을 골자로 한다. 현금은 1400원에서 1700원으로 300원 인상한다.
다만, 청소년(교통카드 800원·현금 1000원)과 어린이(교통카드 400원·현금 500원) 요금은 인상하지 않기로 했다.
광주 시내버스 요금은 지난 2016년 이후 1250원으로 동결돼 전국 특·광역시 중 최저 수준이었다. 서울·인천·대구·대전은 교통카드 기준 1500원, 부산은 1550원 수준이다.
광주시는 매년 시내버스 적자보전에 1000억원이 넘게 투입되는 등 재정부담이 커 시내버스 요금 인상이 불가피하다는 입장이다.
광주시는 다른 지자체와 비슷한 수준으로 요금을 인상해 오는 6월부터 시행하는 것을 목표로 하고 있다. 이번 인상안은 시의회 의견 청취, 물가위원회 심의를 거쳐 확정될 예정이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
