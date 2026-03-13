이광형 KAIST 총장, 사의 철회…“차기 총장 선임 때까지 직무 수행”
총장 재공모 절차 최소 5개월…리더십 공백 장기화
이광형 한국과학기술원(KAIST) 총장이 사의를 철회하고 차기 총장 선임 전까지 직무를 수행하기로 했다.
KAIST는 이 총장이 이사회의 요청을 수용해 차기 총장이 선임될 때까지 총장으로서 직무를 수행한다고 13일 밝혔다. KAIST는 지난 26일 이사회에서 이 총장과 김정호 KAIST 전기및전자공학부 교수, 이용훈 울산과학기술원(UNIST) 전 총장 등 3인을 신임 총장 선출 투표를 진행했지만 과반수 득표를 얻은 후보가 없어 부결됐다. 이 총장은 차기 총장 선출이 무산된 직후 물러나겠다는 뜻을 학교 측에 전달했고, 오는 16일 사임할 예정이었다.
이 총장의 임기는 지난해 2월 22일 만료됐다. 이후 KAIST 총장후보선임위원회는 이 총장과 김정호 교수, 이용훈 전 총장 등 3인을 후보로 추천했지만 선임 표결을 미루다 지난달 26일에야 이사회를 개최했다. 하지만 개교 55년 이래 처음 재적 이사 과반 득표를 받은 후보자가 나오지 않으면서 재공모 절차에 돌입하게 됐다.
새 총장을 선임하기 위한 재공모 절차가 최소 5개월 이상 소요될 것으로 전망되면서 학내에서는 반발이 잇따랐다. KAIST 학부 총학생회와 대학원 총학생회는 지난 6일 공동 성명을 발표하고 총장 선임안 부결 사태와 관련한 이사회의 공식 설명과 사과, 조속한 후속 선임 절차, 총장 선임 제도 전반의 개선 등을 촉구했다.
이 총장은 이날 사의 철회 의사를 밝히면서 “앞서 도의적 책임을 지고 사임 의사를 밝힌 바 있으나, 이후 총장 선임 제도와 관련한 법률 개정 논의가 이어지는 등 KAIST 거버넌스와 관련된 중요한 변화가 논의되면서 리더십 공백에 대한 우려가 커졌다”고 말했다. 이어 “이처럼 중요한 시기에 대학 운영의 안정성을 유지할 필요가 있다는 이사회의 사의 만류와 차기 총장 선임 시까지 직무를 수행해 달라는 요청을 받아들이기로 했다”고 설명했다.
이 총장은 “KAIST는 구성원들의 열정과 헌신으로 성장해 온 대학인 만큼 기술패권 경쟁 시대에 국가 과학기술 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 마지막까지 책임을 다하겠다”고 덧붙였다.
