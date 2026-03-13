“햇빛은 우리의 것…태양광 ‘공사판 시장’ 플랫폼으로 바꾼다”

함일한 에이치에너지 대표

함일한 에이치에너지 대표가 지난 9일 서울 강남구 에이치에너지 사옥에서 국민일보와 인터뷰를 하고 있다. 권현구 기자

에이치에너지가 구축한 재생에너지 플랫폼들은 마치 톱니바퀴처럼 돌아가며 하나의 생태계를 만들고 있다.

유휴 지붕을 찾는 어려움도 플랫폼으로 해결했다. 올해부터 운영 중인 ‘우리동네 라이더’는 누구나 유휴 지붕 정보를 제보하면 수수료를 얻을 수 있는 구조다. 전문 인력이 전국을 돌던 방식 대신 지역 주민을 활용해 효율을 높였다. “지붕 발굴부터 투자, 운영, 전력 판매까지 전 과정을 단일 플랫폼 밸류체인으로 구축한 곳은 에이치에너지가 유일합니다.”

혁신의 핵심엔 AI 경영 혁신프로젝트 ‘헬리오스’가 있다. 이를 통해 설계-인허가-설치-사업등록의 복잡한 과정을 간소화해 고질적인 다단계 구조를 해소했다. 설계 엔진 ‘패스파인더’는 지붕 주소만 입력하면 위성지도를 기반으로 설치 가능한 면적, 예상 발전량, 최적의 패널 배치를 계산해준다. ‘시냅스’는 복잡한 인허가 서류를 자동으로 생성한다.