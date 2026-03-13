친명 “김어준 사과해야” vs 김어준 “우리가 왜?”

방송인 김어준씨 뉴시스

또 “방송 전 작가들이 패널들에게 주제를 묻고 밤 12시쯤 공용 방에 통합 대본을 게재해 스태프 전원이 공유한다”며 “장 기자 케이스 역시 모든 단계의 기록이 남아 있고 어떤 단계에서도 장 기자가 라이브에서 한 말(거래설)은 없었다”고 했다.

우리는 고소·고발이 들어오면 좋다”며 “모조리 무고로 걸어 버릴 것”이라고 했다.