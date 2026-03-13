친명 “김어준 사과해야” vs 김어준 “우리가 왜?”
더불어민주당이 김어준씨 유튜브에서 나온 이른바 ‘이재명 대통령 공소 취소 거래설’에 대한 법적 대응 방침을 밝힌 이후에도 당권파와 친명(친이재명)계 간 갈등이 이어지고 있다. 당 지도부가 의혹을 최초 제기한 장인수 전 MBC 기자에 대한 명예훼손 혐의 고발을 진행하면서도 김씨를 고발 대상에서 제외한 걸 두고 친명계 비판이 커지고 있다. 특히 한준호 의원은 김씨를 향해 사과를 촉구했으나, 김씨는 “미리 짜고 한 게 아니다”라며 이를 거부했다.
친명계 한 의원은 CBS 라디오에서 “김씨 방송이 생방송이기 때문에 출연진이 어떤 이야기를 갑작스럽게 어떻게 할지 모른다”며 “다만 일이 벌어지고 나면 책임감 있게 사과를 하고 재발 방지 조처를 얘기해야 한다”고 말했다.
강득구 최고위원도 페이스북에 “당에서 장 전 기자를 이틀이 지나서야 고발한 것은 시기적으로 너무 늦었다”며 “대통령이 국민을 위해 노력하며 역대급 지지율을 만들어가고 있는데 이런 행위로 국정을 마비시키는 것이 과연 옳은가”라고 비판했다. 이어 “해당 방송과 기자가 갖는 사회적 영향력을 생각한다면 철저한 팩트체크는 기본이었다”고 꼬집었다.
친명 핵심 박찬대 의원은 KBS 라디오에서 당이 김씨를 고발하지 않는 데 대해 “국민과 지지자 정서와는 차이가 조금 있는 것 같다”며 “당이 법률적 검토를 통해 한 결정이니까 일단은 존중한다”고 말했다.
윤준병 의원도 페이스북에 “기자 출신인 장인수가 김어준 유튜브 채널에 출연해 허위 사실을 유포했다”며 “발언자뿐 아니라 장을 제공한 자에 대해서도 엄정하게 책임을 물어야 한다”고 했다.
친명계 일각에서는 김씨가 정부의 검찰개혁 방향을 비판하기 위해 이 대통령을 공격한 것 아니냐는 주장까지 나온다. 이와 관련 정청래 대표는 국회 최고위원회의에서 “국민 눈높이에 맞는 검찰개혁이 될 수 있도록 당 대표인 제가 물밑 조율을 하고 있다”고 말했다.
반면 김씨는 자신의 유튜브에서 “장 전 기자가 (거래설을) 터뜨릴 장소로 선택할 만큼 뉴스공장 접속자가 많은 것을 우리가 사과해야 합니까”라며 “장 전 기자가 그 말을 할 것을 저희와 공유하지 않았고 미리 짜고 한 게 아니다”라고 말했다.
또 “방송 전 작가들이 패널들에게 주제를 묻고 밤 12시쯤 공용 방에 통합 대본을 게재해 스태프 전원이 공유한다”며 “장 기자 케이스 역시 모든 단계의 기록이 남아 있고 어떤 단계에서도 장 기자가 라이브에서 한 말(거래설)은 없었다”고 했다.
그러면서 “우리는 고소·고발이 들어오면 좋다”며 “모조리 무고로 걸어 버릴 것”이라고 했다.
