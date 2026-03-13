시사 전체기사

진천 일가족 폭행·결박…괴한 3명 긴급체포

입력:2026-03-13 13:49
충북 진천의 한 가정집에 들어가 일가족을 삼단봉으로 폭행하고 결박한 뒤 금품을 빼앗으려 한 강도 일당이 검거됐다.

진천경찰서는 13일 오전 경북 포항과 충남 당진에서 A씨 등 50대 3명을 특수강도 등 혐의로 긴급체포했다.

A씨 등은 지난 9일 오전 9시45분쯤 진천군 초평면의 한 단독주택에 들어가 80대 노인과 30대 손자 B씨 등 일가족 4명을 삼단봉으로 폭행하고, 케이블 타이로 손발을 묶은 뒤 금고 비밀번호를 요구하는 등 금품을 빼앗으려 한 혐의를 받는다.

A씨 등은 B씨가 20여분 만에 창문을 통해 탈출하자 휴대전화 한 개를 챙겨 달아났다.

경찰은 “한국말이 어눌했다”는 피해자들의 진술을 토대로 이들을 외국인으로 추정했으나 모두 내국인으로 확인됐다.

경찰은 A씨 등을 상대로 계획 범행 여부 등 정확한 경위를 조사 중이다.

진천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr

